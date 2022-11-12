Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь с начала полномасштабной войны в результате российских обстрелов уже погибло много гражданских, в том числе маленькие дети.

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На Востоке раздавались сирены

Приблизительно в 22:19 в восточных областях Украины из-за очередной угрозы вражеского обстрела начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Харьковской области;

Донецк ой области ;

ой области Полтавской области;

Днепропетровской области;

Александрийском районе Кировоградской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 222 дня назад.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытии. Если его поблизости нет, спасатели советуют пользоваться правилом "двух стен". Для этого нужно пойти в комнату посреди дома или квартиры, в которой нет окон (обычно это ванная), и находиться поближе к опорной стене.

В Харьковской области слышали взрывы

Приблизительно через 3 минуты после объявления воздушной тревоги в Харькове услышали первые взрывы. Об этом сообщило Суспільне.

По словам местных жителей, вероятно, в области произошел "прилет", ведь взрывы прогремели где-то за городом.

Пока точно неизвестно, действительно ли это был "прилет", или работа системы ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.

Как бы там ни было, местным стоит не оставлять укрытия до сообщения об отбое воздушной тревоги. Также важно не разглашать информацию об адресах попаданий, если они случатся, и не публиковать фото или видео с мест обстрелов.

Помните, что такая информация только помогает корректировать огонь оккупантам, которые часто сознательно бьют по жилым домам, чтобы вызвать панику у мирного населения.

Важно! Приблизительно в 22:50 воздушную тревогу отменили везде, кроме Луганщины и Никопольского района Днепропетровщины.