Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Более того, он не согласился со словами главы Минобороны относительно затишья на фронте.

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Приостановятся ли боевые действия зимой

Как отметил Свитан, сейчас фронт будет преимущественно в районе Донбасса. Наши бойцы уже годами там воюют, потому знают особенности почвы и зимних кампаний.

Я не соглашусь с министром обороны, что зимняя кампания может привести к какой-то заморозке или перегруппировке. Мы можем усилить еще большее давление и деоккупация наших территорий ускорится, то есть как раз погода будет способствовать этому,

– подчеркнул военный эксперт.

Нанесет ли Россия новый массированный удар

Сейчас Украина наблюдает определенное затишье от массированных ракетных ударов России по нашим мирным городам. Как предполагают эксперты, россияне могут накапливать ресурс для атаки. Впрочем, Свитан рассказал, что у оккупантов есть позиции по которым им не нужно восстанавливать ракетный потенциал.

Так, Россия имеет стратегические запасы ракет. И хотя она уже и "зашла" в некоторые из них, в частности, "Искандеры" – может начать использовать ракеты из неприкосновенных запасов.

Для них это не проблема – им нужен повод, а он сейчас как раз найдется,

– сказал Свитан.

По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган снова начал говорить о проведении переговоров. "Как только Эрдоган начинает говорить о переговорах и перемирии к нам летят ракеты, поэтому сейчас это возможно", – заметил военный эксперт.

Свитан рассказал, возьмут ли ВСУ паузу зимой: смотрите видео

Какая ситуация на фронтах: коротко