Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он предполагает, что благодаря выводу войск из Херсона Россия может усилить свои подразделения в соседней Запорожской области.

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ВСУ используют зиму для ротации

Зима замедлит какую-либо деятельность на поле боя для всех сторон... Это выгодно для всех сторон. Вы отдохнете,

– сказал он.

Резников предположил, что Украина выйдет из перерыва сильной, подкрепленной тысячами солдат, которые учатся в Великобритании.

"Мы используем это время с максимальной отдачей для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", – сказал министр обороны.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео