Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Ба більше, він не погодився зі словами голови Міноборони щодо затишшя на фронті.

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Чи призупиняться бойові дії взимку

Як зазначив Світан, зараз фронт буде переважно в районі Донбасу. Наші бійці вже роками там воюють, тому знають особливості ґрунту та зимових кампаній.

Я не погоджусь з міністром оборони, що зимова кампанія може призвести до якогось заморожування або перегрупування. Ми можемо посилити ще більше тиск і деокупація наших територій пришвидшиться, тобто як раз погода сприятиме цьому,

– підкреслив військовий експерт.

Чи завдасть Росія нового масованого удару

Зараз Україна спостерігає певне затишшя від масованих ракетних ударів Росії по наших мирних містах. Як припускають експерти, росіяни можуть накопичувати ресурс для атаки. Втім, Світан розповів, що в окупантів є позиції по яких їм не треба відновлювати ракетний потенціал.

Так, Росія має стратегічні запаси ракет. І хоч вона вже і "зайшла" в деякі з них, зокрема "Іскандери" – може почати використовувати ракети з недоторканих запасів.

Для них це не проблема – їм треба привід, а він зараз як раз знайдеться,

– сказав Світан.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову почав говорити щодо проведення перемовин. "Як тільки Ердоган починає говорити про перемовини та перемир'я до нас летять ракети, тому зараз це можливо", – зауважив військовий експерт.

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Яка ситуація на фронтах: коротко