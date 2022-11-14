Турция заявила, что не примет соболезнования США из-за теракта в Стамбуле

14 ноября 2022 , 12:43
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Источник:

Arab News

После кровавого теракта в Стамбуле 13 ноября многие страны мира выразили соболезнования Турции, в том числе и США. Однако власти Турции заявили, что не принимают слов соболезнования от Штатов.

Такую позицию озвучил Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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Он отметил, что Турция знает, где координировалась атака.

Мы получили сообщение, переданное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послания с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства,
– заявил Сулейман Сойлу.

В то же время министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние 6 лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.

Ранее на теракт отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины выразил соболезнования пострадавшим, заявив, что боль дружественного турецкого народа – наша боль.

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Автор: Альона Захарова