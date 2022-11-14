Туреччина заявила, що не прийме співчуття США через теракт у Стамбулі

14 листопада 2022 , 12:43
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Джерело:

Arab News

Після кривавого теракту у Стамбулі 13 листопада чимало країн світу висловили співчуття Туреччині, зокрема і США. Однак влада Туреччини заявила, що не приймає слів співчуття від Штатів.

Таку позицію озвучив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

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Він наголосив, що Туреччина знає, де координувалася атака.

Ми отримали повідомлення, дане нам, і ми знаємо, що це за повідомлення. Ми не приймаємо послання зі співчуттями від американського посольства. Ми нікого не зраджуємо, але більше не можемо терпіти ці зради,
– заявив Сулейман Сойлу.

Водночас міністр заявив, що це найбільший теракт у Стамбулі за останні 6 років. За його словами, лише за цей рік турецькі правоохоронці запобігли 200 терактам.

Раніше на теракт відреагував Володимир Зеленський. Президент України висловив співчуття постраждалим, заявивши, що біль дружнього турецького народу – наш біль.

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Автор: Альона Захарова