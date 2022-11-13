Стамбульська влада уже розпочала розслідувати теракт, внаслідок якого є чимало загиблих та поранених людей. ЗМІ повідомляють, що, найімовірніше, до цього причетний терорист-смертник.

Читайте також В МЗС України відреагували на теракт у Стамбулі: чи є серед постраждалих українці

Україна розділяє біль Туреччини

Глава нашої держави близько 18:00 у своєму твітері написав про теракт, що стався в Стамбулі. Він назвав турецький народ дружнім та побажав якомога скорішого одужання пораненим.

З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Речник МЗС Олег Ніколенко також зазначив, що інформація про постраждалих українців поки відсутня. Невідомо, чи постраждав хтось з громадян нашої держави станом на вечір 13 листопада.

Теракт у Стамбулі: актуальна інформація

Офіційні представники Туреччини повідомили про теракт у другій половині дня. На місце трагедії одразу виїхали рятувальники, бригади швидкої допомоги та силовики.

Місцеві медіа також повідомили, що серед людей панує паніка. Вочевидь, всі дуже налякані та стривожені тим, що сталося.

Також варто зазначити, що інформація про кількість жертв невпинно зростає. О 17:18 губернатор Стамбула написав, що кількість загиблих становить шість осіб, а постраждалих – до 53.

Читайте також Треба слідкувати за заявами Ердогана, – Світан припустив, коли буде ракетна атака по Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що четверо людей загинули на місці, а ще двох направили на каретах швидкої допомоги в лікарні. За його словами, це підступний напад та усіх винник обов'язково покарають.

Варте уваги – яку пастку може готувати президент Ердоган для України: дивіться відео