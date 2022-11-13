Стамбульська влада уже розпочала розслідувати теракт, внаслідок якого є чимало загиблих та поранених людей. ЗМІ повідомляють, що, найімовірніше, до цього причетний терорист-смертник.
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Україна розділяє біль Туреччини
Глава нашої держави близько 18:00 у своєму твітері написав про теракт, що стався в Стамбулі. Він назвав турецький народ дружнім та побажав якомога скорішого одужання пораненим.
З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль,
– написав Зеленський.
Теракт у Стамбулі: актуальна інформація
- Офіційні представники Туреччини повідомили про теракт у другій половині дня. На місце трагедії одразу виїхали рятувальники, бригади швидкої допомоги та силовики.
- Місцеві медіа також повідомили, що серед людей панує паніка. Вочевидь, всі дуже налякані та стривожені тим, що сталося.
- Також варто зазначити, що інформація про кількість жертв невпинно зростає. О 17:18 губернатор Стамбула написав, що кількість загиблих становить шість осіб, а постраждалих – до 53.
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- Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що четверо людей загинули на місці, а ще двох направили на каретах швидкої допомоги в лікарні. За його словами, це підступний напад та усіх винник обов'язково покарають.
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