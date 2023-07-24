В Тернополе полицейский пытался покончить с собой
24 июля 2023, 15:12Читати новину українською
В Тернополе полицейский хотел покончить с собой. Он пытался сделать это в помещении районного управления полиции.
ЧП произошло утром 24 июля. Об этом сообщил начальник полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко на брифинге, информирует 24 Канал.
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Полицейский пытался покончить с собой
По словам Зюбаненко, молодой правоохранитель, заступив на службу, совершил попытку самоубийства прямо в помещении районного управления полиции.
Сейчас жизнь полицейского спасают врачи. Его коллеги сдают для него кровь.
Зюбаненко отметил, что мотивы такого поступка – уже выясняются в ГБР.
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