По этому факту полиция открыла уголовное производство по части 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Предварительно погибший учился на втором курсе академии.
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Парень оставил записку
По данным следствия, в помещении учебного корпуса совершил самоубийство путем выстрела в голову курсант 2-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. На момент гибели парень нес службу в суточном наряде.
В полиции сообщили, что курсант оставил предсмертное сообщение. Полиция работает над установлением мотивов такого поступка и всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что погибший был родом из села Маниковцы, что в Хмельницком районе В сети его охарактеризовали положительно. Известно, что он был спортсменом, а его старший брат служит в одном из спецподразделений.
Подобный инцидент произошел и во Львове.
- В конце марта 18-летний курсант Львовского государственного университета внутренних дел Дмитрий Гульчук 19 марта застрелился из автомата. Случилось это во время дежурства на посту.
- Парень был родом из Ровенской области и учился на факультете №3. Его тело обнаружили на территории университета с огнестрельным ранением в голову.
- В сети сообщалось, что якобы погибший оставил записку, указал причины своего поступка и подробно описал ситуацию о руководителях и факультете. Однако при этом сама "записка где-то исчезла".
- О давлении командира и руководства вуза юноша рассказывал и своим родителям. Более того, он просил, чтобы его забрали, потому что в учебном заведении – невыносимо.
- В результате ДБР начало расследование уголовного производства, а декана факультета №3 Степана Гнатюка отстранили от исполнения служебных обязанностей. Впоследствии он был уволен из учебного заведения.