За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Попередньо, загиблий навчався на другому курсі академії.
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Хлопець залишив записку
За даними слідства, в приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство, шляхом пострілу в голову, курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. На момент загибелі хлопець ніс службу в добовому наряді.
У поліції повідомили, що курсант залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події.
Нагадаємо, що загиблий був родом із села Маниківці, що в Хмельницькому районі. У мережі його схарактеризували позитивно. Відомо, що він був спортсменом, а його старший брат служить в одному зі спецпідрозділів.
Подібний інцидент стався й у Львові
- Наприкінці березня 18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук 19 березня застрелився з автомата. Трапилося це під час чергування на посту.
- Хлопець був родом із Рівненської області та навчався на факультеті №3. Його тіло виявили на території університету з вогнепальним пораненням в голову.
- У мережі повідомляли, що нібито загиблий залишив записку, вказав причини свого вчинку та детально описав ситуацію про керівників та факультет. Однак при цьому сама "записка десь зникла".
- Про тиск командира та керівництва вишу юнак розповідав й своїм батькам. Ба більше, він просив, щоб його забрали, бо у навчальному закладі – нестерпно.
- Внаслідок цього ДБР почало розслідування кримінального провадження, а декана факультету №3 Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом він був звільнений з навчального закладу.