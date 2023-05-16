Попередньо, подію кваліфікували як самогубство. Поліція почала розслідування.

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В Одесі повісився військовий

За попередньою інформацією, тіло військового знайшли в одному з готелів Одеси.

Правоохоронці почали розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Зауважте! Редакція 24 Каналу намагається отримати офіційний коментар від поліції Одеської області.

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