Попередньо, подію кваліфікували як самогубство. Поліція почала розслідування.
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В Одесі повісився військовий
За попередньою інформацією, тіло військового знайшли в одному з готелів Одеси.
Правоохоронці почали розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".
Інші подібні випадки в Україні
- Жителі Кременецького району Тернопільщини нещодавно виявили 2 тіла у ставку та одразу ж викликали швидку і поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували їхню смерть.
- Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. Під час перевірки слідчі встановили, що загиблими були орендар ставка та його помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли: потонути, рятуючи один одного або ж загинути внаслідок ураження струмом.
- У березні 18-річний курсант Львівського державного університету Дмитро Гульчук застрелився з автомата АКС-74У під час чергування на посту. Його тіло виявили на території університету з вогнепальним пораненням в голову.
- У Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані. Зловмисник завдав дитині понад 45 ударів. Тепер його засудили до довічного позбавлення волі.