Предварительно событие квалифицировали как самоубийство. Полиция начала расследование.

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В Одессе повесился военный

По предварительной информации, тело военного обнаружили в одной из гостиниц Одессы.

Правоохранители начали расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".

Заметьте! Редакция 24 Канала пытается получить официальный комментарий от полиции Одесской области.

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