На Тернопольщине возле трассы нашли загадочные человеческие останки

В селе Городище, на Тернопольщине во время ремонтных работ на дороге нашли человеческие останки. Правоохранители не исключают, что они могут принадлежать жертве Второй мировой войны.

Человеческие останки нашли на автодороге М-30 в Тернопольской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 города Бережаны.

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Точный возраст останков установит экспертиза. Однако, есть предположение, что эти останки могут принадлежать жертве Второй мировой войны. Как объяснил староста села Городище, именно на том участке, где нашли человеческие останки, проходила линия фронта.

Правда это или нет – должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза. О данном случае правоохранители сообщили сотрудникам областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия,

– отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 об убийстве, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

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