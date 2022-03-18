Тероборона запустила ютуб-канал, где показывает, как оказывать помощь при разных ранениях
Территориальная оборона запустила ютуб-канал, где показывает, как оказывать помощь при разных ранениях.
В описании ютуб-канала говорится, что информационный ресурс создан управлением подготовки (G7) штаба Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
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Цель канала – научить граждан Украины базовым знаниям по военному делу, которые сейчас особенно важны для защиты страны и устойчивого сопротивления агрессору.
Наш ресурс предоставляет гражданам Украины постоянный доступ к последним новостям, информации о запланированных и проведенных мероприятиях полевых обучений в Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,
– сообщили авторы канала.
И, конечно, благодаря пользователи канала получили возможность самостоятельно ознакомиться с учебными фото и видеоматериалами.
В галерее видео уже есть следующие обучающие видео:
- "Травмирование легких пневмоторакса";
- "Остановка обильного кровотечения",
- "Как открыть пути дыхания";
- "Введение в курс тактической медицины".
Название ютуб-канала – Территориальная оборона Украины G7, чтобы перейти на канал, нажмите здесь.
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