Тероборона запустила ютуб-канал, где показывает, как оказывать помощь при разных ранениях

Территориальная оборона запустила ютуб-канал, где показывает, как оказывать помощь при разных ранениях.

В описании ютуб-канала говорится, что информационный ресурс создан управлением подготовки (G7) штаба Командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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Цель канала – научить граждан Украины базовым знаниям по военному делу, которые сейчас особенно важны для защиты страны и устойчивого сопротивления агрессору.

Наш ресурс предоставляет гражданам Украины постоянный доступ к последним новостям, информации о запланированных и проведенных мероприятиях полевых обучений в Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,

– сообщили авторы канала.

И, конечно, благодаря пользователи канала получили возможность самостоятельно ознакомиться с учебными фото и видеоматериалами.

В галерее видео уже есть следующие обучающие видео:

"Травмирование легких пневмоторакса";

"Остановка обильного кровотечения",

"Как открыть пути дыхания";

"Введение в курс тактической медицины".

Название ютуб-канала – Территориальная оборона Украины G7, чтобы перейти на канал, нажмите здесь.

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