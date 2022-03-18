Тероборона запустила ютуб-канал, де показує, як надавати допомогу при різних пораненнях

Територіальна оборона запустила ютуб-канал, де показує, як надавати допомогу при різних пораненнях.

В описі ютуб-каналу йдеться, що інформаційний ресурс створений управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Увага Окупанти обстріляли багатоповерхівку та крамницю в Авдіївці: є загиблі та поранені

Мета каналу – навчити громадян України базових знань у військовій справі, які наразі є особливо важливими для захисту країни і стійкого опору агресору.

Наш ресурс надає громадянам України постійний доступ до останніх новин, інформації про заплановані та проведені заходи польових вишколів у Силах територіальної оборони Збройних Сил України,

– повідомили автори каналу.

І звісно, користувачі каналу отримали можливість самостійно ознайомитись з навчальними фото та відеоматеріалами.

У галереї відео уже є такі навчальні відео:

"Травмування легень пневмоторакс";

"Зупинка обільної кровотечі",

"Як відкрити шляхи дихання";

"Введення в курс тактичної медицини".

Назва ютуб-каналу – Територіальна оборона України G7. Щоб перейти на канал, натисніть тут.

Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни – дивитись відео