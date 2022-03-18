По предварительной информации, есть двое погибших и трое раненых. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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Подробности устанавливают. Кириленко подчеркнул, что Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость. За каждую смерть будет месть.
Также чиновник показал фото разрушенных зданий.
Обстрелянная Авдеевка / Фото Павла Кириленко:
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