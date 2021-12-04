Типичный русский мир: Российские пенсионеры получают пенсию в 10 рублей

Пенсионерка из Жигулевска получила пенсию в сумме 10 рублей и 66 копеек. Предыдущая выплата составляла 121 рубль.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 4 декабря – узнайте в программе.

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Масштабный взрыв на шахте

На шахте в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 человек. На российских шахтах – это самая большая трагедия за последние 11 лет. Самая вероятная версия – взрыв метана, который замалчивали.

Возвращение на родину

Россиянка после 30 лет в Японии решила вернуться в Россию. Она взяла с собой крупную сумму наличных и перепутала таможенную зону в аэропорту. Теперь на нее открыли уголовное дело за контрабанду.

Пропаганда на чехле

В России выписали штраф за пропаганду наркотиков из-за рисунка на чехле смартфона. Местные полицейские даже вызвали 2 экспертов – доктора сельскохозяйственных наук и психолога.

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Флаг ЛГБТ на уроке

На Ямале прокуратура объявила о дисциплинарных взысканиях с директора и учителя одной из школ за то, что они показали флаг ЛГБТ на уроке толерантности. Мол, они "наносят вред духовному развитию".

Новый "нужный" предмет

Анатолий Вассерман хочет, чтобы в школах появился отдельный урок о так называемой Великой отечественной войне. Депутат Госдумы считает, что новый предмет должен иметь аналогии с основами православной культуры.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 4 декабря: смотрите видео