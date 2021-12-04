Типичный русский мир: Российские пенсионеры получают пенсию в 10 рублей
Источник:"Типичный русский мир" на 24 канале
Пенсионерка из Жигулевска получила пенсию в сумме 10 рублей и 66 копеек. Предыдущая выплата составляла 121 рубль.
О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 4 декабря – узнайте в программе.
К теме Обязательна накопительная пенсия: какой процент будут отчислять от зарплат и из бюджета
Масштабный взрыв на шахте
На шахте в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 человек. На российских шахтах – это самая большая трагедия за последние 11 лет. Самая вероятная версия – взрыв метана, который замалчивали.
Возвращение на родину
Россиянка после 30 лет в Японии решила вернуться в Россию. Она взяла с собой крупную сумму наличных и перепутала таможенную зону в аэропорту. Теперь на нее открыли уголовное дело за контрабанду.
Пропаганда на чехле
В России выписали штраф за пропаганду наркотиков из-за рисунка на чехле смартфона. Местные полицейские даже вызвали 2 экспертов – доктора сельскохозяйственных наук и психолога.
Читайте также Выращивал марихуану для лечения: суд заключил в тюрьму пенсионера на Львовщине
Флаг ЛГБТ на уроке
На Ямале прокуратура объявила о дисциплинарных взысканиях с директора и учителя одной из школ за то, что они показали флаг ЛГБТ на уроке толерантности. Мол, они "наносят вред духовному развитию".
Новый "нужный" предмет
Анатолий Вассерман хочет, чтобы в школах появился отдельный урок о так называемой Великой отечественной войне. Депутат Госдумы считает, что новый предмет должен иметь аналогии с основами православной культуры.Больше выпусков программы "Типичный русский мир" читайте по ссылке.
Выпуск программы "Типичный русский мир" за 4 декабря: смотрите видео