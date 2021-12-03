Во время судебного заседания 66-летний житель села Вязова Андрей Баженов не признал своей вины. Суд установил, что мужчина выращивал марихуану только для себя. Однако его все равно признали виновным.

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Пенсионер лечился марихуаной

Пенсионер Андрей Баженов выращивал плантацию конопли на собственном огороде в селе возле Жовквы. В 2019 году во время первого обыска у него нашли более 140 посеянных растений конопли. Некоторые растения он выращивал в горшках в доме. Всего правоохранители конфисковали более 6 килограммов высушенного каннабиса. Однако пенсионер снова засеял огород коноплей.

Во время повторного обыска через 2 месяца правоохранители обнаружили 72 растения и более 1,5 килограмма сушеного каннабиса. Мужчина объяснил употребление конопли тем, что они обладают целебными свойствами.

Ему на протяжении многих лет известно о целебных свойствах конопли, в частности он лично помог вылечить родственников своих знакомых от рака, лечил свою жену и сам вылечился от язвы желудка,

– говорится в приговоре суда.

Пенсионер много лет употреблял коноплю путем курения, а также ел в любом виде – свежую или высушенную. По его словам, из-за этого он чувствует себя хорошо, не болеет и избегает боли при различных болезнях, в частности язвы желудка.

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Употребление марихуаны – это общественная позиция

Андрей Баженов убеждал, что не сажал коноплю на огороде. Растения там сами засеиваются и прорастают, а он их лишь поливал. Марихуану, которая росла в горшках в доме, он пересадил и выращивал для собственного потребления. Возле каждого растения мужчина разместил таблички с подписями. Их он объяснил своим интересом биологией и наблюдением за различными сортами конопли.

"Также отметил, что является общественным деятелем и употребление конопли является его общественной позицией, поскольку она помогает при лечении, при депрессиях, в частности воинам АТО после пребывания в зоне боевых действий", – говорится в судебном приговоре.

Пенсионер считает, что не совершил ничего незаконного. По его мнению, наоборот в действиях государства есть совершение преступления в отношении него и "геноцид украинского народа путем запрета выращивать и употреблять марихуану".

Во время судебного заседания Баженов просил его оправдать. Однако судья Жовковского райсуда Роман Ясиновский признал пенсионера виновным в незаконном посеве и выращивании конопли и незаконном приобретении и хранении наркотиков не для сбыта. Мужчине назначили наказание – 5 лет за решеткой. Приговор огласили 30 ноября, поэтому его еще можно обжаловать в апелляции.

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