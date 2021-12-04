Тіпічний русскій мір: Російські пенсіонери отримують пенсію у 10 рублів

Пенсіонерка з Жигульовська отримала пенсію на суму 10 рублів та 66 копійок. Попередня виплата становила 121 рубль.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 4 грудня – дізнайтесь у програмі.

До теми Обов'язкова накопичувальна пенсія: який відсоток відраховуватимуть від зарплат та з бюджету

Масштабний вибух на шахті

На шахті у Кемеровській області трапився вибух, унаслідок якого загинули понад 50 людей. На російських шахтах – це найбільша трагедія за останні 11 років. Найімовірніша версія – вибух метану, який замовчували.

Повернення на батьківщину

Росіянка після 30 років у Японії вирішила повернутись до Росії. Вона взяла із собою велику суму готівки й переплутала митну зону в аеропорті. Тепер на неї відкрили кримінальне провадження через контрабанду.

Пропаганда на чохлі

У Росії виписали штраф за пропаганду наркотиків через малюнок на чохлі смартфону. Місцеві поліціянти навіть викликали 2 експертів – доктора сільськогосподарських наук та психолога.

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Прапор ЛГБТ на уроці

На Ямалі прокуратура оголосила про дисциплінарні стягнення від директора та вчителя однієї зі шкіл за те, що вони показали прапор ЛГБТ на уроці толерантності. Мовляв, вони "роблять шкоду духовному розвитку".

Новий "потрібний" предмет

Анатолій Вассерман хоче, щоб у школах з'явився окремий урок про так звану Велику вітчизняну війну. Депутат Держдуми вважає, що новий предмет має мати аналогії з основами православної культури.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 4 грудня: дивіться відео