Знаменитого тюленя-талисмана Костиса из Греции убили гарпуном

У греческого острова Алониссос убили тюленя Костиса. Его история спасения в 2018 году облетела мир и очаровала сеть.

Сейчас общество возмущено действиями неизвестного убийцы. Тело молодого тюленя вымыло на скалистый пляж у острова Алониссоса.

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Костиса убили умышленно

Мертвого тюленя обнаружил местный моряк. Бирка на хвосте подтвердила: тело погибшего животного принадлежит Костису – знаменитому тюленю.

Копье подводного пистолета прошло сквозь плоть молодого млекопитающего. Специалист по защите животных отметил: Костиса убили умышленно и именно поэтому использовали копье большого диаметра.

В сети обнародовали соответствующие кадры с погибшим Костисом. Мы не можем добавить эти видео по этическим соображениям. Впрочем, просмотреть их можно по этой ссылке . Не рекомендуем делать это слабонервным.

Благотворительная организация по защите животных призвала всех, кто располагает информацией, связаться с полицией. Местные власти поддержали зооактивистов и заявили, что будут подавать на убийцу в суд.

Тюленя-талисмана вскоре похоронят, а эксперты проведут ряд исследований, чтобы выяснить причину смерти.

История спасения Костиса

Тюленя осенью 2018 года спас рыбак из Алониссоса во время шторма "Зорба". Ему было всего 2 недели, когда малыша выбросило на берег. Его пришлось лечить и осторожно откармливать.

На реабилитацию животное забрали работники греческого общества по изучению и охране тюленей-монахов. Тюленя назвали Костис – в честь рыбака, который его спас.



Костиса забрали на реабилитацию в возрасте 2 недель / Фото MOm

Впоследствии Костиса выпустили в море у берегов Алониссоса. Местные и туристы часто замечали и узнавали его и выкладывали соответствующие фото и видео. В последние месяцы жизни тюленя его неофициально окрестили талисманом острова.

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