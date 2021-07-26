Знаменитого тюленя-талісмана Костіса з Греції вбили гарпуном

Біля грецького острова Алоніссос вбили тюленя Костіса. Його історія порятунку у 2018 році облетіла світ і замилувала мережу.

Нині суспільство обурене діями невідомого вбивці. Тіло молодого тюленя вимило на скелястий пляж біля острова Алоніссоса.

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Костіса вбили навмисне

Мертвого тюленя виявив місцевий моряк. Бірка на хвості підтвердила: тіло загиблої тварини належить Костісу – знаменитому тюленю.

Спис підводного пістолета пройшов крізь плоть молодого ссавця. Спеціаліст із захисту тварин зазначив: Костіса вбили навмисне і саме тому використовували спис великого діаметру.

У мережі оприлюднили відповідні кадри із загиблим Костісом. Ми не можемо додати ці відео з етичних міркувань. Втім, переглянути їх можна за цим посиланням . Не рекомендуємо робити це людям зі слабкими нервами.

Благодійна організація із захисту тварин закликала всіх, хто має інформацію, зв'язатися з поліцією. Місцева влада підтримала зооактивістів і заявила, що подаватиме на вбивцю у суд.

Тюленя-талісмана невдовзі поховають, а експерти проведуть низку досліджень, щоб з'ясувати причину смерті.

Історія порятунку Костіса

Тюленя восени 2018 року врятував рибалка з Алоніссоса під час шторму "Зорба". Йому було усього 2 тижні, коли малюка викинуло на берег. Його довелося лікувати і обережно відгодовувати.

На реабілітацію тварину забрали працівники Грецького товариства з вивчення й охорони тюленів-монахів. Тюленя назвали Костіс – на честь рибалки, який його врятував.



Костіса забрали на реабілітацію у віці 2 тижнів / Фото MOm

Згодом Костіса випустили у море біля берегів Алоніссоса. Місцеві і туристи часто помічали і впізнавали його і викладали відповідні фото і відео. В останні місяці життя тюленя його неофіційно охрестили талісманом острова.

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