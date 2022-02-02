Точка невозврата: что держит миллионы украинских заробитчан за границей

В прошлом году в Украину осуществили частных денежных переводов на сумму 16,3 миллиарда долларов. По данным исследования KNOMAD и Мирового банка, это наибольшая сумма в Европе и Центральной Азии. Далее читайте на украинском.

Гостре питання

Водночас 63% українських робітників планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант. Варто зазначити, що трудова міграція характерна для багатьох країн.

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Завдяки розвитку транспортної інфраструктури та глобалізації, люди стали більш мобільними та універсальними працівниками. Але не в усіх країнах питання відтоку населення стоїть так гостро, як в Україні, навіть попри пандемію.

Що змушує українців шукати кращої долі за кордоном

У 2021 році основними причинами для робочого переїзду українців стали вищі зарплати за кордоном (60% опитаних), складне фінансове становище родини (39%) та безробіття в Україні (35%).

Станом на початок 2022 року представникам робітничих професій в інших країнах пропонують середню зарплату 1 330 доларів (постійна робота). Це на 3,7% більше, ніж у січні минулого року. Тож, імовірно, фінансова мотивація роботодавців і далі приваблюватиме українських кандидатів.

Одна з тенденцій, яка спостерігається не перший рік, – пошук довготривалого працевлаштування. Вакцинація та ускладнення перетину кордону, пов'язані з пандемією, змушують людей більше звертати увагу на постійну роботу за кордоном.

Польща вже внесла законодавчі зміни, завдяки яким іноземці, зокрема, і українці, зможуть працювати в країні не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки на підставі декларації про доручення роботи.

Роботодавці теж дедалі більше віддають перевагу працівникам на постійній основі. Протягом 2021 року кількість вакансій з тимчасовою зайнятістю складала лише десяту частину від усіх оголошень про роботу за кордоном.

Куди їдуть українці й кого шукають роботодавці

Найбільше українців цікавить робота в країнах Європи: Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщині та Словаччині. Висока заробітна плата, яку пропонують роботодавці у США, Великобританії та Канаді, робить ці країни теж привабливими для пошукачів.

Там українці шукають як роботу водієм чи зварювальником, так і персоналом з догляду, робітником фермерських господарств, кухарем та спеціалістом будівельної сфери.

Закордонні роботодавці зі свого боку готові приймати українців також і на вакансії фасувальників, різноробів, швачок та офіціантів. Найбільше оголошень – з пропозицією роботи у Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщині, Литві, Словаччині, Великобританії та Ізраїлі.

І якщо в останніх двох країнах заробітчани можуть претендувати на зарплату в більш ніж ​​2 400 євро на місяць, то у Словаччині чи Угорщині вони отримуватимуть в середньому 740 – 1000 євро.

При цьому торішні опитування свідчать, що представники робітничих спеціальностей, яких найчастіше запрошують працювати за кордоном, в Україні можуть заробляти не менше. Наприклад, екскаваторник чи фасадник отримують 20 – 35 тисяч гривень на місяць.



Українці масово виїжджають за кордон через прірву між зарплатами вдома та у ЄС / Фото "Базар Медіа"

Заробітчани – головні інвестори валюти в Україну

Заробітчани привозять в Україну мільярди доларів США щороку. Тільки у 2021 ця сума зросла на 7% і склала понад 16 мільярдів доларів. Ці гроші сім'ї трудових мігрантів використовують для покращення добробуту, витрачають на товари чи послуги, створені вітчизняним бізнесом. Таким чином заробітчани посилюють економіку України.

Проте відтік кількох мільйонів людей сприяє зменшенню пропозиції робочої сили в Україні та посилює дефіцит працівників окремих професій. Крім того, ситуацію поглиблює і скорочення працездатного населення.

Здавалось б, ця тенденція має спонукати українських роботодавців створювати працівникам привабливі умови роботи та пропонувати їм конкурентну заробітну плату. Однак, хоча реальна зарплата в Україні зростає, різниця з рівнем оплати в ЄС все ще значна, і тому трудова міграція залишається актуальною для робітників.

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Що може допомогти заохотити заробітчан працювати в Україні

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 65% наших земляків не хотіли би працювати за кордоном. Що ж можна зробити, щоб люди не тільки хотіли, а й мали мотивацію працювати в Україні? Перш за все, це спільна задача з зірочкою для держави, бізнесу та самих пошукачів.

Держава має здійснювати системну підтримку бізнесу. Приватний сектор економіки зі свого боку повинен запропонувати конкурентні умови праці та зарплати пошукачам. А самі робітники мають розуміти, що вдома вони так само можуть знайти роботу зі зручними умовами та гідною зарплатою.

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При цьому варто не забувати, що в Україні витрачати на побут треба менше, ніж за кордоном. А близькість родини та спільний з колегами менталітет допоможуть більш комфортно почувати себе на роботі.

Стабільна економічна і політична ситуація спонукатиме українців більше звертати увагу на вакансії в середині країни. Крім того, вона створить сприятливе середовище для інвестицій та розвитку бізнесу.

Інший важливий крок – актуалізація системи освіти. 78% абітурієнтів не хочуть працювати за спеціальністю. При цьому 48% тих, хто виїхав на заробітки у 2021 році, – саме люди з вищою освітою. Це означає, що інститут вищої освіти в Україні не відповідає актуальним вимогам ринку праці.

Не можна забувати й про захист вразливих верств населення – матерів у декреті, людей віком 45+, пенсіонерів та студентів. У 2021 вже 64% пошукачів, старших за 40 років, мали справу з відмовою у працевлаштуванні в Україні через вік.

Водночас значна частина заробітчан – це люди, старші за 45 років. Відтак, внаслідок упередженого ставлення локальні роботодавці втрачають досвідчених спеціалістів, а українці навіть не розглядають варіант працевлаштування вдома.

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