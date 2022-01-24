Ризик при інвестуванні не такий же самий, як при депозитах в надійному банку. Ретельно обмірковуйте, скільки і в які інструменти ви інвестуєте.

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Як не зібрати комбо невдахи

У 2015 році я зустрів одного одесита, який до того поклав гроші на депозити в 5 банків. Він диверсифікував вкладення, знизив ризик, при цьому в усіх наступних банках маючи високий відсоток по вкладах: "Надра", "Дельта", "Імексбанк", "Хрещатик" та "Фінанси та Кредит". Бінго!

Якщо ви використовували в той період часу таку ж стратегію, будь ласка, утримуйтесь зараз від інвестування в цінні папери поки що… почитайте якісь книжки, мабуть…

Особливо, якщо всі втрачені в цих банках гроші (за рахунок інших платників податків) вам потім повернув Фонд Гарантування – на ринку цінних паперів таких фондів немає…

Фінансова грамотність

А для соціально-відповідальних банків я би дуже рекомендував розпочати серії лекцій для клієнтів для того, щоб підвищити їх фінансову грамотність.

Це ж можуть зробити ті NGO, які працюють з темою фінансової або економічної грамотності.

Також, будь ласка, остерігайтесь інфо-мошенників і "диванних консультантів по інвестуванню".