Тогда российская авиация не сможет летать: Свитан назвал приоритетные цели для Украины

Дроны впервые за вас войны атаковали НПЗ в Республике Коми. Беспилотники преодолели расстояние в почти 2 тысячи километров от границы с Украиной.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ГУР в очередной раз выполнило свою работу. Украина имеет дальнобойные беспилотники, которые могут преодолеть даже большее расстояние.

Как цели приоритетны для Украины?

В целом Украина поразила уже 5 нефтеперерабатывающих заводов врага за последние 10 дней (по состоянию на 12 августа 2025 года – 24 Канал) и эту работу надо продолжать. Поражение сразу нескольких заводов привело к росту цен на бензин и остановке его экспорта.

Следующим будет дизель и авиационный керосин. Из 5 заводов по меньшей мере два изготавливают авиационный керосин. Всего их есть около десяти. Если остановить производство, тогда российская авиация не сможет летать,

– отметил Роман Свитан.

Часть заводов расположена за Уралом, но у наших спецслужб есть для этого возможности. Новокуйбышевский, Рязанский, Афипский НПЗ – являются "миллионниками". Они в год переработают миллионы тонн сырья.

Также есть нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Его уже атаковали украинские силы. Этому заводу 90 лет, он расположен на берегу Волги. Теперь беспилотники дошли до Ухты и попытались нанести удар на такой большой дальности.

Это свидетельствует, что Украина снова вернулась к уничтожению российской экономики. Именно уничтожение вражеских НПЗ может привести к распаду страны-агрессора.