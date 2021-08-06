Только вышел из тюрьмы: в России мужчина перерезал всю семью из-за ревности

В российской республике Хакасия 5 августа ранее судимый мужчина перерезал семью из 5 человек. Нападающий только недавно отсидел 18 лет за убийство 2 женщин.

Детали жуткого убийства

Трагедия произошла в селе Джирим. В убийстве подозревают 36-летнего жителя района, который недавно вышел из тюрьмы.

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Нападающий убил женщину, ее мужа, сына, 7-летнюю внучку и брата мужа.

На разных частях их тел обнаружили колото-резаные ранения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве 2 и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии.

Что известно о нападающем

По данным телеграмм-канала Mash, фамилия подозреваемого Панов. В 2004 году его осудили за то, что в том же селе он зарезал одну женщину, а другую – сжег в бане. В 2021 году Панов вышел из тюрьмы и вернулся в Джирим.

Впрочем, правоохранители не получили информацию о возвращении бывшего узника и соответственно не взяли его на учет. В то же время о страшном прошлом Панова знали все местные жители. Когда стало известно о том, что он совершил новое убийство, соседи начали обзванивать друг друга с предупреждениями закрывать двери.

Экс заключенного задержали местные

Панова якобы поймали 3 местных жителя. Чтобы остановить бывшего заключенного, мужчины наехали на него автомобилем. Когда на место происшествия приехали правоохранители, подозреваемый вел себя неадекватно, а объяснить свои действия он не мог.

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Мстил женщине за измену

Мужчина перерезал всю семью якобы для того, чтобы отомстить их родственнице, пишет телеграмм канал LIFE SHOT. Недавно Панов начал встречаться и вместе выпивать с 30-летней местной жительницей Мариной. Летом женщина поехала на заработки – работать официанткой в одном из курортов.

Панов остался в Джириме и часто гостил в семье Марины. Во время последнего телефонного разговора влюбленные поссорились. Женщина сказала, что больше не хочет быть с бывшим узником и призналась, что изменила ему.

Панов якобы всю ночь пьянствовал, а утром пошел в дом родственников любимой и убил их.

Дома он собирался повеситься, но передумал и пошел к приятелю. Оттуда позвонил Марине и заявил, что убил ее семью,

– говорится в сообщении.

Сама женщина оправдывалась перед правоохранителями, что об измене якобы наврала.