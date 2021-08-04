Видео, на котором женщина курит прямо в салоне, сняли люди, которые летели тем же рейсом. Ролик начали активно распространять в сети.

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Россиянка курила в салоне самолета

На видео заметно, как женщина курит во время полета, хотя правила категорически это запрещают.

Женщина возвращалась из турецкого Бодрума в Москву бизнес-классом "Аэрофлота". Видимо, она решила, что более дорогие билеты позволяют подвергать опасности всех пассажиров самолета.

Женщина заявила об избиении полицией

Впоследствии пассажирка рассказала изданию, что на нее якобы напали сотрудники полиции и местный врач. А того, что камера зафиксировала, как она курит, на самом деле не было.

Я не курила! Меня избили в отделении полиции. У меня сломанная нога. Мне хотели что-то уколоть,

– отметила россиянка.

Она добавила, что идет снимать побои.

Выяснилось, что женщину зовут Ирина Таммируусу, ей 52 года, она гендиректор одной из московских туркомпаний. В полиции на нее составили протокол за мелкое хулиганство.

Россиянка курила в салоне самолета смотрите видео (содержит нецензурную лексику)