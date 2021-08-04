Відео, на якому жінка курить прямо в салоні, зняли люди, які летіли тим же рейсом. Ролик почали активно поширювати у мережі.

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Росіянка курила у салоні літака

На відео помітно, як жінка курить під час польоту, хоча правила категорично це забороняють.

Жінка поверталася зі турецького Бодрума в Москву бізнес-класом "Аерофлоту". Мабуть, вона вирішила, що дорожчі квитки дозволяють наражати на небезпеку всіх пасажирів літака.

Жінка заявила про побиття поліцією

Згодом пасажирка розповіла виданню, що на неї нібито напали співробітники поліції та місцевий лікар. А того, що камера зафіксувала, як вона курить, насправді не було.

Я не курила! Мене побили у відділенні поліції. У мене зломана нога. Мені хотіли щось вколоти,

– зазначила росіянка.

Вона додала, що йде знімати побої.

З'ясувалося, що жінку звати Ірина Тамміруусу, їй 52 роки, вона є гендиректоркою однієї із московських туркомпаній. У поліції на неї склали протокол за дрібне хуліганство.

Росіянка курила у салоні літака: дивіться відео (містить нецензурну лексику)