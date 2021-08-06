Тільки вийшов з в'язниці: У Росії чоловік перерізав всю сім'ю через ревнощі

У російській республіці Хакасія 5 серпня раніше судимий чоловік перерізав сім'ю з 5 людей. Нападник лише нещодавно відсидів 18 років за вбивство 2 жінок.

Деталі моторошного вбивства

Трагедія трапилася у селі Джирим. У вбивстві підозрюють 36-річного мешканця району, який нещодавно вийшов з в'язниці.

Читайте також Російська туристка вирішила покурити в салоні літака під час польоту з Туреччини

Нападник вбив жінку, її чоловіка, сина, 7-річну внучку та брата чоловіка.

На різних частинах їхніх тіл виявили колото-різані поранення.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство 2 і більше осіб та малолітньої, що свідомо для винного перебувала в безпорадному стані.

Що відомо про нападника

За даними телеграм-каналу Mash, прізвище підозрюваного Панов. У 2004 році чоловіка засудили за те, що у тому ж селі він зарізав одну жінку, а іншу – спалив у лазні. У 2021 році Панов вийшов з в'язниці та повернувся у Джирим.

Утім правоохоронці не отримали інформацію про повернення колишнього в'язня й відповідно не взяли його на облік. Водночас про страшне минуле Панова знали всі місцеві мешканці. Коли стало відомо про те, що він скоїв нове вбивство, сусіди почали обдзвонювати один одного з попередженнями зачиняти двері.

Ексв'язня затримали місцеві

Панова нібито впіймали 3 місцевих мешканців. Щоб зупинити колишнього в'язня, чоловіки наїхали на нього автомобілем. Коли на місце події приїхали правоохоронці, підозрюваний поводився неадекватно, а пояснити свої дії він не міг.

До теми У Дніпрі чоловік хотів зґвалтувати 14-річну дівчину в під'їзді

Мстився жінці за зраду

Чоловік перерізав цілу сім'ю нібито для того, щоб помститися їхній родичці, пише телеграм-канал LIFE SHOT. Нещодавно Панов почав зустрічатися та разом випивати з 30-річною місцевою мешканкою Мариною. Влітку жінка поїхала на заробітки – працювати офіціанткою на одному з курортів.

Панов залишився у Джиримі і часто гостював у сім'ї Марини. Під час останньої телефонної розмови закохані посварилися. Жінка сказала, що більше не хоче бути з колишнім в'язнем та зізналася, що зрадила йому.

Панов нібито цілу ніч пиячив, а зранку пішов до будинку родичів коханої та вбив їх.

Удома він збирався повіситися, але передумав і пішов до приятеля. Звідти зателефонував Марині і заявив, що вбив її сім'ю,

– мовиться у повідомленні.

Сама жінка виправдовувалася перед правоохоронцями, що про зраду нібито набрехала.