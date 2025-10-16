Соединенные Штаты пока не приняли решение о передаче Украине ракет Tomahawk. При этом Трамп неоднократно говорил, что хочет завершить войну в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, нужно внимательно следить за словами Трампа. Он продолжает "игру" против диктатора Путина.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Как отметил Пинкус, Трамп уже неоднократно говорил о Tomahawk. Он даже утверждал, что Соединенные Штаты имеют много этих ракет. Так президент США давит на Путина.

Это – психологическое давление на Путина. Он в ответ уже начинает угрожать, что ухудшатся отношения. Трамп же специально говорит, что ракет много. И намекает, что ограничений не будет,

– отметил Пинкус.

Конечно, Tomahawk являются носителями ядерного оружия. Однако понятно, что Штаты не передадут Украине такие боеголовки. Несмотря на это, наше государство получит мощные ракеты, которые способны выбивать российские военные объекты на тысячи километров. Также Штаты уже предоставляют различные разведывательные данные для ударов.

Очевидно, что Путин с напряжением ожидает ближайшую встречу Зеленского и Трампа. Именно там Украина может получить ракеты Tomahawk.

Я оптимистично настроен. Трамп сейчас на подъеме. Он получил заряд уверенности из-за успехов на Ближнем Востоке. Теперь пришло время решать проблемы в Украине. Это – сложно, но он полон решимости, что все получится,

– подчеркнул Пинкус.

Зеленский встретится с Трампом: коротко