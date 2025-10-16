Сполучені Штати поки не ухвалили рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk. При цьому Трамп неодноразово говорив, що хоче завершити війну в Україні.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, потрібно уважно стежити за словами Трампа. Він продовжує "гру" проти диктатора Путіна.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Як наголосив Пінкус, Трамп вже неодноразово говорив про Tomahawk. Він навіть стверджував, що Сполучені Штати мають багато цих ракет. Так президент США тисне на Путіна та стежить за його реакцією.

Це – психологічний тиск на Путіна. Він у відповідь вже починає погрожувати, що погіршаться відносини. Трамп ж спеціально каже, що ракет багато. І натякає, що обмежень не буде,

– зазначив Пінкус.

Звісно, Tomahawk є носіями ядерної зброї. Однак зрозуміло, що Штати не передадуть Україні такі боєголовки. Попри це, наша держава отримає потужні ракети, які здатні вибивати російські військові об'єкти на тисячі кілометрів. Також Штати вже надають різні розвідувальні дані для ударів.

Очевидно, що Путін з напруженням очікує на найближчу зустріч Зеленського і Трампа. Саме там Україна може отримати ракети Tomahawk.

Я оптимістично налаштований. Трамп зараз на підйомі. Він отримав заряд впевненості через успіхи на Близькому Сході. Тепер настав час вирішувати проблеми в Україні. Це – складно, але він повен рішучості, що все вийде,

– підкреслив Пінкус.

