На автодороге М-05 "Киев –Одесса" 13 августа перевернулся грузовик. На дорогу выпали тонны бутылок с Coca-Cola.

Причиной аварии стала техническая неисправность колеса и несоблюдение безопасного интервала движения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

Что известно о ДТП возле Умани?

В среду, 13 августа, патрульная полиция города Умань получила сообщение о ДТП на автодороге М-05 "Киев – Одесса". По данным правоохранителей, водитель тягача Volvo с полуприцепом перед выездом не обеспечил технически исправное состояние автомобиля. Во время движения у фуры разорвалось переднее левое колесо.

Последствия ДТП в Черкасской области / Фото полиции Черкасской области

Из-за неисправности водитель не придерживался безопасного бокового интервала и врезался в металлический отбойник. Грузовик перевернулся и столкнулся с автомобилем DAF. В прицепе Volvo перевозили тонны напитков Coca-Cola, которые высыпались на обочину.

Тонны Coca-Cola посыпались на автодорогу в результате ДТП: смотрите видео

На водителя тягача патрульные составили административный протокол. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

