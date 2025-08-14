На трассе "Киев – Одесса" перевернулся грузовик с тоннами Coca-Cola: эпические кадры
- 13 августа на трассе "Киев – Одесса" перевернулся грузовик с напитками Coca-Cola из-за технической неисправности.
- Грузовик врезался в отбойник, перевернулся и столкнулся с автомобилем DAF; никто не пострадал.
На автодороге М-05 "Киев –Одесса" 13 августа перевернулся грузовик. На дорогу выпали тонны бутылок с Coca-Cola.
Причиной аварии стала техническая неисправность колеса и несоблюдение безопасного интервала движения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.
Смотрите также На Львовщине произошло ДТП: 2 молодых людей погибли, еще 3 – ранены
Что известно о ДТП возле Умани?
В среду, 13 августа, патрульная полиция города Умань получила сообщение о ДТП на автодороге М-05 "Киев – Одесса". По данным правоохранителей, водитель тягача Volvo с полуприцепом перед выездом не обеспечил технически исправное состояние автомобиля. Во время движения у фуры разорвалось переднее левое колесо.
Последствия ДТП в Черкасской области / Фото полиции Черкасской области
Из-за неисправности водитель не придерживался безопасного бокового интервала и врезался в металлический отбойник. Грузовик перевернулся и столкнулся с автомобилем DAF. В прицепе Volvo перевозили тонны напитков Coca-Cola, которые высыпались на обочину.
Тонны Coca-Cola посыпались на автодорогу в результате ДТП: смотрите видео
На водителя тягача патрульные составили административный протокол. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на Львовщине произошла авария, в результате которой погибли двое молодых людей, а еще трое получили ранения. Одним из автомобилей управлял несовершеннолетний водитель.