На автодорозі М-05 "Київ – Одеса" 13 серпня перекинулася вантажівка. На дорогу випали тонни пляшок з Coca-Cola.

Причиною аварії стала технічна несправність колеса та недотримання безпечного інтервалу руху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.

Що відомо про ДТП біля Умані?

У середу, 13 серпня, патрульна поліція міста Умань отримала повідомлення про ДТП на автодорозі М-05 "Київ – Одеса". За даними правоохоронців, водій тягача Volvo з напівпричепом перед виїздом не забезпечив технічно справний стан автомобіля. Під час руху у фури розірвалося переднє ліве колесо.

Наслідки ДТП на Черкащині / Фото поліції Черкащини

Через несправність водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та врізався у металевий відбійник. Вантажівка перекинулася та зіткнулася з автомобілем DAF. У причепі Volvo перевозили тонни напоїв Coca-Cola, які висипалися на узбіччя.

Тонни Coca-Cola посипались на автошлях унаслідок ДТП: дивіться відео

На водія тягача патрульні склали адміністративний протокол. За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих людей, а ще троє отримали поранення. Одним з автомобілів керував неповнолітній водій.