Торговали новорожденными детьми: в Украине разоблачили масштабную преступную организацию

Оперативники ГПСУ разоблачили преступную организацию, которая торговала новорожденными детьми. Так, малышей продавали иностранцам под видом суррогатного материнства.

Организаторы схемы являлись руководителями медицинских учреждений. Денежное вознаграждение за младенца было от 50 до 70 тысяч евро.

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Что известно о масштабной преступной организации

Как стало известно, в состав преступной организации входило 12 человек, среди которых 2 соорганизатора и 10 участников. Организаторы схемы – руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники – работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты.

Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение преступники осуществляли продажу новорожденных иностранцам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство.

Таким образом подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за своего уязвимого состояния или материального затруднения соглашались стать суррогатными матерями для иностранцев.

Размер денежного вознаграждения, получаемого участниками схемы, составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка. С них плата суррогатным матерям составляла около 12 тысяч евро.

Преступников задержали / фото прокуратуры

Согласно договоренностям, суррогатная мать после рождения ребенка предоставляла разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы прибегали к угрозам и запугиванию. Также женщины получали значительно меньшее вознаграждение за участие в суррогатном материнстве, чем было обещано участниками преступной организации,

– рассказали правоохранители.

Известно о по меньшей мере 9 младенцах, которых незаконно вывезли за пределы нашего государства. Сейчас устанавливают дальнейшую судьбу этих детей.

В настоящее время всем участникам преступной группы сообщено о подозрении, 5 человек задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фигурантам дела теперь грозит лишение свободы

Люди, которые торговали новорожденными детьми / фото полиции

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