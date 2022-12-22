Резонансное преступление в Торонто: 8 девушек-подростков убили ножом бездомного мужчину

В одном из самых больших городов Канады Торонто произошло жуткое убийство. Там 8 девушек-подростков ножом зарезали 59-летнего бездомного.

Мужчину обнаружили 18 декабря с многочисленными ножевыми ранениями. Его доставили в ближайшую больницу, где позже он скончался. Власти не разглашают имя мужа до сообщения его семьи.

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Восемь девочек, обвиняемых в убийстве, уже задержали и взяли под стражу. Известно, что они еще совсем юны:

трем девушкам 13 лет,

трем – 14,

а двоим – 16.

В полиции отметили, что девушки познакомились через социальные сети. Они приехали из разных частей города.

Мы не знаем, как и почему они встретились в тот вечер и почему местом назначения был центр Торонто,

– добавили правоохранители.

Там призвали не назвать девушек "бандой", но заметили, что их поведение подобно "роевому нападению", когда несколько нападающих нападают на жертву одновременно. У девушек тоже нашли оружие.

Трое из девушек имели "предварительные контакты" с полицией.

Мэр Торонто Джон Тори заявил, что "глубоко озабочен" этим делом.

Добавим, что в январе 2022 года в Дарницком районе Киева задержали несовершеннолетнего парня, который попытался убить бездомного. Выяснилось, что покушение подросток совершил во время внезапного конфликта. Он ударил 47-летнего мужчину ножом в шею. К счастью, тот выжил.