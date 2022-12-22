Резонансний злочин у Торонто: 8 дівчат-підлітків убили ножем безпритульного чоловіка
Джерело:CNN
В одному з найбільших міст Канади Торонто сталося моторошне вбивство. Там 8 дівчат-підлітків ножем зарізали 59-річного безхатька.
Чоловіка виявили 18 грудня з численними ножовими пораненнями. Його доставили у найближчу лікарню, де пізніше він помер. Влада не розголошує ім'я чоловіка до повідомлення його сім'ї.
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Вісім дівчаток, яких звинувачують у вбивстві, вже затримали та взяли під варту. Відомо, що вони ще зовсім юні:
- трьом дівчатам 13 років,
- трьом – 14,
- а двом – 16.
У поліції зазначили, що дівчата познайомилися через соціальні мережі. Вони приїхали з різних частин міста.
Ми не знаємо, як і чому вони зустрілися в той вечір і чому місцем призначення був центр Торонто,
– додали правоохоронці.
Там закликали не назвати дівчат "бандою", але зауважили, що їхня поведінка подібна до "ройового нападу", коли кілька нападників нападають на жертву одночасно. У дівчат також знайшли зброю.
Мер Торонто Джон Торі заявив, що "глибоко стурбований" цією справою.
Додамо, що у січні 2022 року у Дарницькому районі Києва затримали неповнолітнього хлопця, який спробував вбити безхатька. З'ясувалося, що замах підліток скоїв під час раптового конфлікту. Він вдарив 47-річного чоловіка ножем у шию. На щастя, той вижив.