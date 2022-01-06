З'ясувалося, що замах підліток скоїв під час раптового конфлікту. Він вдарив 47-річного чоловіка ножем у шию. На щастя, той вижив.

Актуально Під Києвом жорстоко вбили та розчленували 23-річну матір малюка: подробиці трагедії



Хлопець, підозрюваний в умисному замаху на вбивство / Фото поліції Києва

Швидку викликали друзі хлопця

Виклик до поліції надійшов від медиків швидкої допомоги.

Лікарі приїхали на місце розбірок після дзвінка друзів нападника.

Потерпілого негайно госпіталізували в лікарню з прогникним колото-різаним пораненням шиї.

Зрештою підозрюваний сам зізнався, що штрикнув бездомного ножем.

Зверніть увагу! Безхатька поранили у лісопарковій зоні на вулиці Бориспільській.



Лісопаркова зона на Дарниці, де стався замах / Фото поліції Києва

Спалах люті коштуватиме 15 років за ґратами

Оперативники вилучили на місці замаху ніж, яким завдали поранення безхатьку. Також поліціянти встановили особу затриманого 17-річного підлітка. Ним виявився киянин, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

За скоєне юнаку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі за фактом замаху на умисне вбивство вже відкрили кримінальне провадження. Невдовзі фігуранту справи мають оголосити про підозру та взяти під варту.