В трагедии в Буче виноват не только Путин

Уже месяц предлагаю всем знакомым ментальный опыт. Если у вас есть кнопка, нажатием которой вы уничтожаете всех владельцев российских паспортов, проживающих в России, нажмете вы ее или нет.

Большинство нажимает. Есть меньшинство. Говорит, что там есть и невиновные. И если мы сделаем так, то встанем в один ряд с Путиным.

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Не только Путин

Но ведь Буча… Там не было лично Путина. Там были эти так называемые "простые россияне". Или простые кадыровцы. Глубинный народ. Который и породил Путина. Это не Путин приказывает им убивать, это они рады сделать так, чтобы во главе их страны стоял такой нелюдь.

Путин – порождение России, а не Россия порождение Путина.

Те, кто пришли к нам по приказу Путина, – это варварское зло, средневековое нашествие. Мы видели, что происходит, когда нет сил у общества сопротивляться. Когда нет собственного государства и собственной армии.

Теперь все больше людей понимает афганцев, бежавших на шасси самолетов из Кабула. Они убегали от тьмы. Тьмы, которую мы увидели на фото из Бучи. Тьмы, которую несут с собой "простые россияне" куда бы они ни приходили.

Талибы и россияне отражают разные стороны той же тьмы. Не человеческой. Зомби из прошлого. Которое пытается затащить тебя в свою могилу. Которое выступает против простого человеческого достоинства. Против тех же ценностей, которые привыкли называть европейскими и за которые воюют и погибают украинцы.

Каждый россиянин виноват

Да, в России могут есть люди, которые бы не совершали такие зверства. Какие бы не убивали и не пытали людей в Буче, не бомбили бы Мариуполь, не отправляли ракеты на украинские города. Кто-то, потому что это приводит к санкциям и нарушает их личный комфорт. А кто-то – потому что действительно против зверств.

Но такие люди остаются в России. Они остаются там. И берут на себя коллективную ответственность. Ибо сегодня нет морального выбора оставаться в России.

Есть куча объяснений креативного класса, почему они не могут уехать. Почему им это не комфортно. Но это только компромисс с совестью. На которой они идут. Есть некоторые люди, которые выходят на протест. Затем сидят в тюрьме. А потом снова живут в России. Потому что поехать не удобно. Не удобно, понимаете.

Не удобно – когда кого-то пытают в подвале. Не удобно – когда кого-нибудь насилуют в собственном доме. Не удобно – когда кого-то убивают просто ради забавы….

Каждый россиянин виноват. На каждом, кто остается в России, есть кровь и слезы украинцев. Все, кто остается в России, являются соучастниками преступления. Как и все немцы были соучастниками зверств Гитлера. И это даже не о налогах, потому что вес каждого россиянина мизерный и режим питается ресурсами, а не человеческим потенциалом. Это о соучастии, о моральном компромиссе с преступлениями, которые творятся и от его имени. Они готовы мириться с этим.

Почему же тогда я должен не нажимать эту кнопку?

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