Трампа посадили выполнить грязную работу

Первое, что я подумал, глядя видео печально-известного разговора в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом было вот что: "У вас нет карт", – сказал честному игроку мошенник Овального кабинета, вынимая их из его рук и нацелив на него пистолет под столом.

Дегенеративные тенденции в США

На самом деле Дональд Трамп потом попытался забрать у Украины карты, угрожая прекращением американских оборонных военных поставок, даже не проконсультировавшись с союзниками по НАТО, которых рассматривали как нерелевантных вассалов. Почему он это делает – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Разрушитель, который думает, что спасает мир: изменят ли протесты политику Трампа

Или это чистое тщеславие хвастливого мошенника, который должен унизить Джо Байдена и всех, кого он считает связанными с ним, как на самом деле и сказал американский президент, тогда как Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в агитации против них? К этому добавляется желание выполнить обещание пацификации, данное своему электорату? Или тайные отношения с российским руководством?

На самом деле многие пропустили последние заявления Трампа в присутствии Зеленского: "Путин стал жертвой охоты на ведьм, махинаций, организованных Байденом. Он ни в чем не виноват". Возможно, это дополняет более рациональную геополитическую цель, которая заключается в желании отделить Россию от Китая? Хотя Путин и Си Цзиньпин сразу заявили, что их ничто не может разделить.

Тогда на ум приходит что-то историческое. Действительно, есть часть США, которая всегда была неоднозначной и опасной. На самом деле арийский расизм является не немецким изобретением, а американским (Madison Grant, "The Passing of the Great Race", 1916), так же как одержимость очищением от слабых родилась в США с программами селекционной евгеники и принудительной стерилизации (E.Black, "War against the Weak", 2003).

Существовало также течение симпатий к нацизму, к Перл-Харбору, как месту биологического эксперимента, который мог полностью развернуться согласно диктату наиболее экстремальной евгеники.

На политическом уровне, США Киссинджера и Никсона были лишь чуть менее непристойными, чем Трампа: ковровая бомбардировка Ханоя, чилийский переворот и ликвидация Альенде (который был образцом российской спецоперации в Украине), договоренность с виновным в уничтожении миллионов людей Мао Дзэдуном и тому подобное.

К счастью, в США существовали мощные противовесы таким дегенеративным тенденциям. Однако сейчас их, кажется, недостаточно перед теми, кто пришел к власти и постоянно показывает нацистские жесты.

Есть также те, кто может вам сказать, что США часто неожиданно оставляли своих союзников: Южный Вьетнам, Афганистан и тому подобное. Или те, кто может указать на то, что история США – это хищничество: в отношении коренных американцев, Мексики, Латинской Америки. Они поддержали свободу в Европе, потому что были вынуждены вступить в войну – это Германия и Италия объявили ее после Перл-Харбора – а потом противостоять СССР.

Эгоистичный, продажный и изоляционистский – это один из аспектов, которые составляют американский калейдоскоп, и он периодически снова всплывает на поверхность. Или в том, что вернулись те старые, "дорогие" США, какими их рисуют антиамериканцы, которые вмешиваются во внутреннюю жизнь других государств, чуть ли не требуя отставки Зеленского.

Но мы знаем, что история сначала проявляется в форме трагедии, но когда она повторяется, то в форме фарса. Трамп – Вэнс – Маск действительно имеют черты фарса, а потому волноваться должен не только Зеленский.

Настоящая задача Трампа

Как и в первые 30 лет после войны, попытки дестабилизации или государственных переворотов в странах-союзниках или теперь уже псевдосоюзнических странах также могут маячить на горизонте. Но, возможно, есть что-то глубже и объективнее.

Читайте также Как простые американцы пострадают от тарифов Трампа

Английская революция, Французская революция и другие политические потрясения последних нескольких веков были вызваны долговыми кризисами. А американский долг превысил критический порог: впервые расходы на проценты превышают расходы на оборону.

Объективный исторический показатель, предложенный историком Нилом Фергюсоном, заключается в том, что любая крупная держава, которая тратит больше на обслуживание долга (проценты), чем на оборону, обречена на упадок. Это было в Габсбургской Испании, во Франции во время Старого порядка, в Османской империи, в Британской империи.

В США с 2024 года расходы на проценты равнялись 3,1% ВВП. Они выше, чем расходы на оборону, которые равны 3%: 881 миллиард процентных расходов против 850 миллиардов долларов военных расходов.

Это опережение лишь начало, учитывая, что в следующем десятилетии разрыв будет быстро расширяться. Поэтому Трампа посадили туда выполнять грязную работу. Поэтому оппозиция и американский истеблишмент неадекватно реагируют на его безумие.

Миссия заключается в том, чтобы исчерпать ресурсы среди союзников, европейских и других, чтобы свергнуть за одно десятилетие американский долг, который даже при желании, больше не подлежит материальному финансированию, поскольку это абсолютные цифры, которые не могут быть поглощены на мировом рынке.

Больше нет никого, кто имеет все эти деньги, чтобы одолжить американскому правительству. Не говоря уже о том что этот долг серьезно мешает экономическому росту США, забирая ресурсы у частных инвестиций.

Этого надо достичь любыми средствами: пошлины, прямые инвестиции европейцев в оборону, устранение конфликта с Россией для снижения расходов на вооружение, покупка европейскими государствами столетних американских облигаций, соответствующее увеличение производственных инвестиций в США и тому подобное. Поэтому США хотят перейти к сбору с обороны, гарантированной Европе в течение 80 лет.

"Мозги" и олигархи, которые стоят за этим проектом, не учли, что жестокие способы Трампа и Вэнса могут привести к концу свободного мира, захвата Россией европейской "курочки Рябы", которая несет золотые яйца, самого конца либерализма в США и нового фашизма.

На самом деле это уже выходит за рамки только финансового вопроса, а шокирующее заявление американского президента о том, что он хочет забрать Гренландию, Канаду и Панаму, является явной имитацией российского территориального экспансионизма.

Создание европейского НАТО, включая целостную Украину, является единственным ответом, который можно представить на этот политический катаклизм. Мы увидим, справятся ли европейцы с исторической задачей, которая их зовет.