Трампа посадили виконати брудну роботу

Перше, що я подумав, дивлячись відео сумно-відомої розмови в Білому домі між Зеленським, Трампом і Венсом було ось що: "У вас немає карт", – сказав чесному гравцеві шахрай Овального кабінету, виймаючи їх з його рук та націливши на нього пістолет під столом.

Дегенеративні тенденції у США

Насправді Дональд Трамп потім спробував забрати в України карти, погрожуючи припиненням американських оборонних військових поставок, навіть не проконсультувавшись із союзниками по НАТО, яких розглядали як нерелевантних васалів. Чому він це робить – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Чи це чисте марнославство хвастливого шахрая, який повинен принизити Джо Байдена і всіх, кого він вважає пов'язаними з ним, як насправді й сказав американський президент, тоді як Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського в агітації проти них? До цього додається бажання виконати обіцянку пацифікації, дану своєму електорату? Чи таємні стосунки з російським керівництвом?

Насправді багато хто пропустив останні заяви Трампа в присутності Зеленського: "Путін став жертвою полювання на відьом, махінацій, організованих Байденом. Він ні в чому не винен". Можливо, це доповнює більш раціональну геополітичну мету, яка полягає в бажанні відокремити Росію від Китаю? Хоча Путін і Сі Цзіньпін одразу заявили, що їх ніщо не може розділити.

Тоді на думку спадає щось історичне. Дійсно, є частина США, яка завжди була неоднозначною та небезпечною. Насправді арійський расизм є не німецьким винаходом, а американським (Madison Grant, "The Passing of the Great Race", 1916), так само як одержимість очищенням від слабких народилася в США з програмами селекційної євгеніки та примусової стерилізації (E.Black, "War against the Weak", 2003).

Існувала також течія симпатій до нацизму, до Перл-Гарбора, як місця біологічного експерименту, який міг повністю розгорнутися згідно з диктатом найбільш екстремальної євгеніки.

На політичному рівні, США Кіссінджера та Ніксона були лише трохи менш непристойними, ніж Трампа: килимове бомбардування Ханоя, чилійський переворот і ліквідація Альєнде (який був зразком російської спецоперації в Україні), домовленість із винним у знищенні мільйонів людей Мао Дзедуном тощо.

На щастя, у США існували потужні противаги таким дегенеративним тенденціям. Однак зараз їх, здається, недостатньо перед тими, хто прийшов до влади та постійно показує нацистські жести.

Є також ті, хто може вам сказати, що США часто несподівано залишали своїх союзників: Південний В'єтнам, Афганістан тощо. Або ті, хто може вказати на те, що історія США – це хижацтво: щодо корінних американців, Мексики, Латинської Америки. Вони підтримали свободу в Європі, тому що були змушені вступити у війну – це Німеччина та Італія оголосили її після Перл-Харбора – а потім протистояти СРСР.

Егоїстичний, продажний та ізоляціоністський – це один з аспектів, які складають американський калейдоскоп, і він періодично знову спливає на поверхню. Або в тому, що повернулися ті старі, "дорогі" США, якими їх малюють антиамериканці, які втручаються у внутрішнє життя інших держав, мало не вимагаючи відставки Зеленського.

Але ми знаємо, що історія спочатку проявляється у формі трагедії, але коли вона повторюється, то у формі фарсу. Трамп – Венс – Маск справді мають риси фарсу, а тому хвилюватися має не лише Зеленський.

Справжнє завдання Трампа

Як і в перші 30 років після війни, спроби дестабілізації чи державних переворотів у країнах-союзниках або тепер уже псевдосоюзницьких країнах також можуть маячити на горизонті. Але, можливо, є щось глибше і об'єктивніше.

Англійська революція, Французька революція та інші політичні потрясіння останніх кількох століть були спричинені борговими кризами. А американський борг перевищив критичний поріг: вперше витрати на відсотки перевищують витрати на оборону.

Об'єктивний історичний показник, запропонований істориком Нілом Фергюсоном, полягає в тому, що будь-яка велика держава, яка витрачає більше на обслуговування боргу (відсотки), ніж на оборону, приречена на занепад. Це було в Габсбурзькій Іспанії, у Франції під час Старого порядку, в Османській імперії, у Британській імперії.

У США з 2024 року витрати на відсотки дорівнювали 3,1% ВВП. Вони вищі, ніж витрати на оборону, які дорівнюють 3%: 881 мільярд процентних витрат проти 850 мільярдів доларів військових витрат.

Це випередження лише початок, враховуючи, що в наступному десятилітті розрив буде швидко розширюватися. Тому Трампа посадили туди виконувати брудну роботу. Тому опозиція та американський істеблішмент неадекватно реагують на його божевілля.

Місія полягає в тому, щоб вичерпати ресурси серед союзників, європейських та інших, щоб повалити за одне десятиліття американський борг, який навіть за бажанням, більше не підлягає матеріальному фінансуванню, оскільки це абсолютні цифри, які не можуть бути поглинені на світовому ринку.

Більше немає нікого, хто має всі ці гроші, щоб позичити американському уряду. Не кажучи вже про те, що цей борг серйозно заважає економічному зростанню США, забираючи ресурси у приватних інвестицій.

Цього треба досягти будь-якими засобами: мита, прямі інвестиції європейців в оборону, усунення конфлікту з Росією для зниження витрат на озброєння, купівля європейськими державами столітніх американських облігацій, відповідне збільшення виробничих інвестицій у США тощо. Тому США хочуть перейти до збору з оборони, гарантованої Європі протягом 80 років.

"Мізки" та олігархи, які стоять за цим проєктом, не врахували, що жорстокі способи Трампа та Венса можуть призвести до кінця вільного світу, захоплення Росією європейської "курочки Ряби", яка несе золоті яйця, самого кінця лібералізму в США та нового фашизму.

Насправді це вже виходить за рамки лише фінансового питання, а шокуюча заява американського президента про те, що він хоче забрати Гренландію, Канаду та Панаму, є явною імітацією російського територіального експансіонізму.

Створення європейського НАТО, включаючи цілісну Україну, є єдиною відповіддю, яку можна уявити на цей політичний катаклізм. Ми побачимо, чи справляться європейці з історичним завданням, яке їх кличе.