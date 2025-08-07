Трамп привлекает тяжелую артиллерию к переговорам Украина – Россия
- Дональд Трамп пытается лично вмешаться в переговоры между Украиной и Россией для урегулирования войны.
- Советники советовали Трампу быть осторожными с прямыми контактами с Путиным, поскольку они могут не дать результатов и вывести Россию из изоляции.
- Встречи на высшем уровне могут стать инструментом давления, но не решают основных противоречий между Украиной и Россией относительно территорий и суверенитета.
Глава Белого дома подключает тяжелую артиллерию, то есть себя лично, к переговорам Украина – Россия по урегулированию войны. Чтобы дать новый импульс, так сказать.
Почему Трампу не советуют личные встречи с Путиным?
Представляю эту очередь встреч, где Дональд Трамп поочередно обращается к лидерам России и Украины с тезисом: "Так что, ты подписываешь соглашение о прекращении огня и замораживании без ограничения суверенитета и безопасности Украины, или не уважаешь меня?". Об этом Николай Белесков пишет на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.
На самом деле советники еще весной советовали Дональду Трампу быть осторожными с прямыми контактами с Владимиром Путиным, которые при этом не дают результатов. Потому что получается как определенное вознаграждение без взаимности, которое при этом дает России впечатление выхода из изоляции и разговора на равных.
Именно так, вероятно, будет воспринимать и продавать встречу оккупант Кремля – если такая произойдет. Кремль дальше будет тянуть время, используя сам факт встреч как доказательство открытости к переговорам без всяких уступок при этом.
Логика встреч и переговоров на высшем уровне с точки зрения Трампа может быть в том, что его присутствие станет дополнительным инструментом давления на стороны и может заставить их быть более сговорчивыми. Потому что одно дело, когда встречаются советники, а другое дело, когда на самом высоком уровне. Особенно попытка мягкого давления касается России, которая теперь, исходя из риторики Дональда Трампа, является большим препятствием к урегулированию.
Но опять же эти все встречи не решают ключевого – то, что позиции Украины и России в вопросе территорий, суверенитета и безопасности Украины отрицают друг друга. Единственное, что может быть здесь и сейчас – это просто замораживание линии фронта без снятия глубинных политических противоречий, продуктом которых являются боевые действия.
Наблюдаем, одним словом.
