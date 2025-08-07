Глава Белого дома подключает тяжелую артиллерию, то есть себя лично, к переговорам Украина – Россия по урегулированию войны. Чтобы дать новый импульс, так сказать.

Почему Трампу не советуют личные встречи с Путиным?

Представляю эту очередь встреч, где Дональд Трамп поочередно обращается к лидерам России и Украины с тезисом: "Так что, ты подписываешь соглашение о прекращении огня и замораживании без ограничения суверенитета и безопасности Украины, или не уважаешь меня?". Об этом Николай Белесков пишет на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Читайте также Путин и Тренин затеяли хитрую игру, чтобы обкрутить Запад вокруг пальца

На самом деле советники еще весной советовали Дональду Трампу быть осторожными с прямыми контактами с Владимиром Путиным, которые при этом не дают результатов. Потому что получается как определенное вознаграждение без взаимности, которое при этом дает России впечатление выхода из изоляции и разговора на равных.

Именно так, вероятно, будет воспринимать и продавать встречу оккупант Кремля – если такая произойдет. Кремль дальше будет тянуть время, используя сам факт встреч как доказательство открытости к переговорам без всяких уступок при этом.

Логика встреч и переговоров на высшем уровне с точки зрения Трампа может быть в том, что его присутствие станет дополнительным инструментом давления на стороны и может заставить их быть более сговорчивыми. Потому что одно дело, когда встречаются советники, а другое дело, когда на самом высоком уровне. Особенно попытка мягкого давления касается России, которая теперь, исходя из риторики Дональда Трампа, является большим препятствием к урегулированию.

Но опять же эти все встречи не решают ключевого – то, что позиции Украины и России в вопросе территорий, суверенитета и безопасности Украины отрицают друг друга. Единственное, что может быть здесь и сейчас – это просто замораживание линии фронта без снятия глубинных политических противоречий, продуктом которых являются боевые действия.

Наблюдаем, одним словом.

Поддержать фонд "Вернись живым".