Работает ли ядерный шантаж Путина?

Путин заявляет: "Я собираюсь выиграть у вас войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем: экономически, технологически, в конвенционных вооружениях. Потому что у меня есть перед вами только одно, но решающее преимущество: я готов применить ядерное оружие, а вы – нет. Я готов пожертвовать сотнями тысяч жизней ради моей великой цели, а вы для своей защиты – нет.

Поэтому вы отступите и капитулируете. Для этого мне достаточно выиграть лишь один психологический поединок. Ужаснувшись моему ядерному шантажу или, если понадобится, моего одного ограниченного ядерного удара, вы содрогнетесь, отступите, откажетесь от поддержки Украины и навсегда уйдете из мировой истории".

Путинский ядерный шантаж впервые эффективно сработал еще в апреле 2008 года, когда на саммите НАТО Украине и Грузии отказали в ПДЧ. Он работает все годы войны в Украине, заставляя Запад ограничивать поставки вооружений как по номенклатуре, так и по объемам.

Мир восхищен стойкостью и героизмом украинских спартанцев, которые защищают европейскую цивилизацию от нашествия рашистских варваров. Но уверенный в своей безнаказанности диктатор продолжает уничтожать с воздуха украинские города так же как он уничтожал Грозный и Алеппо.

Дважды на четвертом году войны путинский ядерный шантаж наконец прокомментировали западные лидеры.

В марте 2025 в контексте сигналов из Вашингтона о неготовности США гарантировать безопасность Европы, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что Франция – ядерная держава, а потому планирует противостоять любому ядерному шантажу.

Буквально на днях Дональд Трамп, который будто неожиданно проснулся от своей добровольной отставки с должности "Лидера Свободного Мира", не просто напомнил, а приказал двум американским ядерным подводным лодкам класса "Огайо" занять наиболее удобные позиции для ударов ракетами Trident по российской территории.

К какой провокации готовится Путин?

Для Путина возникает перспектива потери его ценнейшего геополитического инструмента. Он не может этого допустить и, на мой взгляд, готовится к огромной провокации. Ее первым шагом был постановочный перформанс двух блестящих советских разведчиков – Дмитрия Константиновича Саймса и Дмитрия Витальевича Тренина, которые десятилетиями плодотворно работали руководителями уважаемых американских think tank. Вернувшись from the cold два Дмитрия объединили свои усилия в программе "Большая игра".

Саймс и Тренин не рядовые пропагандисты соловьиного разлива, они – резерв ставки верховного командования, которым сегодня поручаются миссии не менее ответственные, чем те, которые им пришлось выполнять в лагере врага. В ссылке на их беседу 30 июля обязательно прослушайте отрезок с 23 по 31 минуту. Замечательная профессиональная работа!

Честный русский патриот Саймс отважно констатирует неприятную правду: "СВО длится уже три с половиной года, а мы все еще далеки от достижения поставленной цели. Почему?!". Он делает паузу, а потом решается и отчаянно выпаливает: "Скажем, наконец, себе правду! Мы все ее знаем – против нас воюет весь блок НАТО!".

Здесь к откровенному разговору интригующе подключается выдающийся российский военный мыслитель Тренин: "Да, блок НАТО в целом во многом превосходит нас по ресурсам, но у нас есть свои резервы, которые мы почему-то до сих пор не используем". В этот ключевой момент Саймс гневно отвергает возможные обвинения России в ядерном шантаже: "Вы, Дмитрий, понятно, не имеете в виду использование ядерного оружия". И оба лже-Дмитра дружно хором несколько раз повторяют: "Нет, нет, нет! Ни в коем случае. Это немыслимо! Наоборот, мы делаем все возможное, чтобы избежать сползания мира к ядерной эскалации".

Далее Тренин подробно рассказывает, что это за такие резервы, которые мы до сих пор не используем. Причем выполняет это с лихостью и даже с некоторой наигранной дерзостью в отношении верховного главнокомандующего, несколько раз подчеркивая, что судьбоносное решение этого вопроса находится исключительно в компетенции высшей политической власти.

Он настойчиво призывает эту самую власть приказать нанести жесткие конвенционные удары по территории европейских стран НАТО, которые "де-факто ведут войну против России". Бить по заводам, которые изготавливают оружие, отправляемое в Украину (например, ракеты Taurus в случае Германии), по штабам, координирующих военные поставки. То есть практически массированно разрушать европейские города так же как сегодня они уничтожают украинцев. Саймс радостно ему подхрюкивает.

"Что-то не сходится у коллеги Тренина", – сказал бы по этому поводу легендарный разведчик Штирлиц.

Действительно, на первый взгляд, много чего не сходится. Самое главное не сходится. Блестящий военный аналитик Тренин предлагает перевести сегодняшнюю так называемую "СВО" в полномасштабную конвенционную войну России и НАТО. В войну, в которой Россия не имеет никаких шансов.

Это прекрасно понимает не только Тренин, но и тот генеральный продюсер, который заказал перформанс 30 июля. Он еще на своей знаменитой пресс-конференции с Макроном 5 февраля 2022 года, находясь в эйфорическом возбуждении, выговорил свой план войны с Западом: "Да, мы понимаем, что мы уступаем НАТО на конвенционном уровне, но мы имеем другое супер-пупер оружие...".

Многое с того времени пошло не так и сегодня кажется, что в лобовом столкновении лидеры Запада не пойдут на капитуляцию (сдачу Украины) перед ядерным шантажистом. Да, скорее всего, не пойдут.

"А что если этой капитуляции от них будут требовать миллионы их граждан?" – родилась интересная тема в светлой голове нашего блестящего военного аналитика. Он обсудил ее с диктатором, которому она пришлась "по душе". Все как-то так по-питерски, по-пацански.

Вот в контексте этой темы у Тренина все прекрасно сходилось. Он уже придумал, как заставить миллионы европейцев требовать от своих властей капитуляции.

Что предусматривает план Путина – Тренина?

30 июля российской и мировой общественности в рамках программы "Большая игра" тестово представили план "Мира и новой системы европейской безопасности" Путина – Тренина.

План предусматривает следующую последовательность шагов: