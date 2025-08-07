Голова Білого дому підключає важку артилерію, тобто себе особисто, до переговорів Україна – Росія з врегулювання війни. Щоб дати нового імпульсу, так би мовити.

Чому Трампу не радять особисті зустрічі з Путіним?

Уявляю оцю чергу зустрічей, де Дональд Трамп почергово звертається до лідерів Росії й України із тезою: "То що? Ти підписуєш угоду про припинення вогню і замороження без обмеження суверенітету і безпеки України, чи не поважаєш мене?". Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Насправді радники іще на весні радили Дональду Трампу бути обережними із прямими контактами із Володимиром Путіним, котрі при цьому не дають результатів. Бо виходить як певна винагорода без взаємності, яка при цьому дає Росії враження виходу з ізоляції і розмови на рівних.

Саме так, певно, буде сприймати і продавати зустріч окупант Кремля – якщо така станеться. Кремль далі буде тягнути час, використовуючи сам факт зустрічей як доказ відкритості до переговорів без жодних поступок при цьому.

Логіка зустрічей і переговорів на найвищому рівні з погляду Трампа може бути в тому, що його присутність стане додатковим інструментом тиску на сторони і може змусити їх бути більш поступливими. Бо одна справа, коли зустрічаються радники, а інша справа, коли на найвищому рівні. Особливо спроба мякого тиску стосується Росії, котра тепер, виходячи із риторики Дональда Трампа, є більшою перешкодою до врегулювання.

Але знову ж ці всі зустрічі не вирішують ключового – те, що позиції України і Росії у питанні територій, суверенітету і безпеки України заперечують одна одну. Єдине, що може бути тут і зараз – це просто замороження лінії фронту без зняття глибинних політичних протиріч, продуктом яких є бойові дії.

Спостерігаємо, одним словом.

