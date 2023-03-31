Трамп может оказаться в наручниках, прокуроры получили разрешение предъявить обвинения, – СМИ

Дональд Трамп может оказаться за решеткой. Об этом свидетельствует выдвинутое Большим жюри Манхеттена обвинение. Таким образом, он может стать первым президентом США, против которого возбудили уголовное дело.

Сам обвинительный акт должны огласить в ближайшие дни. Как рассказал журналистам один из источников, суть обвинений, выдвинутых против Дональда Трампа, не разглашается.

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Трамп и деньги для порнозвезды

С адвокатами Трампа должен связаться офис окружного прокурора Манхеттена Элвина Брэгга. Планируется обсудить сдачу самого бывшего президента США, чтобы предъявить ему обвинение.

Ожидается, что у Дональда Трампа, когда он сдастся прокуратуре, возьмут отпечатки пальцев. Кроме того, его сфотографируют. И не исключено, что наденут на него наручники.

Большое жюри от обычного суда присяжных существенно отличается. Оно не принимает решения о том, виноват человек или нет. Оно лишь подтверждает, что имеющихся обвинений достаточно, чтобы можно было считать, что человек совершил преступление.

О чем говорится в обвинении, мы точно не знаем. Но журналисты отметили, что прокуратура занимается расследованием дела Дональда Трампа многолетней давности. В нем говорится о схеме выплаты бывшим президентом денег порноактрисе Сторми Дэниелс еще в 2016 году на президентских выборах. По имеющимся данным, она получала средства за молчание и сокрытие информации. Собственно, это должны подтвердить в суде.

Следует понимать, что это встряхнет США. Ведь за всю историю страны еще против ни одного из бывших президентов не выдвигали уголовное обвинение. А тут еще и не стоит забывать, что Трамп нацелился на новые выборы, запланированные в 2024 году. Поэтому это будет оказывать непосредственное влияние и на актуальную президентскую кампанию.

Напомним, что дело это появилось не вчера. Над его расследованием окружная прокуратура Манхеттена работала почти 5 лет. Столько времени понадобилось, чтобы найти веские доказательства, которые могли бы стать основанием для обвинения бывшего президента США.

Интересно, что раньше Трампу играли на руку расследование его бизнесов. С их помощью он привлекал внимание к своей персоне. Поэтому и на этот раз интересно, сможет ли это добавить ему условные баллы в копилку. Особенно в свете его заявлений о так называемой "охоте на ведьм". Этими словами он описывает расследование вокруг его персоны.

Не изменил своей риторике он и в этот раз. Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него, преследованием и вмешательством в выборы. Причем на самом высоком уровне за всю историю Соединенных Штатов.



Искусственный интеллект мог спрогнозировать будущее Трампа / Фото Eliot Higgins

Мы же напоследок напомним вам о фотографиях, сделанных искусственным интеллектом. На них можно увидеть, как полицейские тянут Трампа в неизвестном направлении. Теперь нам интересно, не пророческие ли это кадры.