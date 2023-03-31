Трамп таки може опинитися в наручниках, прокурори отримали дозвіл висунути звинувачення, – ЗМІ

Дональд Трамп може опинитися за ґратами. Про це свідчить висунуте Великим журі Мангеттена звинувачення. Таким чином він може стати першим президентом США, проти якого відкрили кримінальну справу.

Сам обвинувальний акт мають оголосити впродовж найближчих днів. Як розповіло журналістам одне з джерел, суть звинувачень, висунутих проти Дональда Трампа, не розголошують.

Читайте також Трамп в епіцентрі нового скандалу: до нього є серйозні питання

Трамп і гроші для порнозірки

З адвокатами Трампа повинен зв'язатися офіс окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга. Планують обговорити здачу самого колишнього президента США, щоб пред'явити йому звинувачення.

Очікується, що в Дональда Трампа, коли він здасться прокуратурі, візьмуть відбитки пальців. Крім того, його сфотографують. І не виключено, що надягнуть на нього кайданки.

Велике журі від звичайного суду присяжних суттєво відрізняється. Воно не ухвалює рішення щодо того, винна людина, чи ні. Воно лиш підтверджує, що наявних обвинувачень достатньо, щоб можна було вважати, що людина скоїла злочин.

Про що йдеться в обвинуваченні ми достеменно не знаємо. Але журналісти зауважили, що прокуратура наразі займається розслідуванням справи Дональда Трампа кількарічної давності. У ній йдеться про схему виплати колишнім президентом грошей порноакторці Стормі Деніелс ще у 2016 році під час президентських виборів. За наявними даними, вона отримувала кошти за мовчання та приховування інформації. Власне, це й повинні підтвердити у суді.

Слід розуміти, що це неабияк сколихне США. Адже за всю історію країни ще проти жодного з колишніх президентів не висували кримінальне звинувачення. А тут ще й варто не забувати, що Трамп націлився на нові вибори, заплановані у 2024 році. Тож це матиме безпосередній вплив і на актуальні президентську кампанію.

Нагадаємо, що справа ця з'явилася не вчора. Над її розслідуванням окружна прокуратура Мангеттена працювала упродовж майже 5 років. Стільки часу знадобилося, щоб знайти вагомі докази, які могли б стати підставою для звинувачення колишнього президента США.

Цікаво, що раніше Трампу грали на руку розслідування щодо його бізнесів. З їхньою допомогою він привертав увагу до своєї персони. Тож і цього разу цікаво, чи зможе це додати йому умовних балів у скарбничку. Особливо у світлі його заяв про так зване "полювання на відьом". Цими словами він описує розслідування навколо його персони.

Не зрадив своїй риториці він і цього разу. Трамп назвав звинувачення, висунуті проти нього, переслідуванням і втручанням у вибори. Причому на найвищому рівні за всю історію Сполучених Штатів.



Штучний інтелект міг спрогнозувати майбутнє Трампа / Фото Eliot Higgins

Ми ж наостанок нагадаємо вам про фотографії, зроблені штучним інтелектом. На них можна побачити, як поліцейські тягнуть Трампа кудись. Тепер нам цікаво, чи часом не пророчі це кадри.