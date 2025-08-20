Президент США Дональд Трамп испытал новую систему уличных колонок в отреставрированном Розовом саду Белого дома. Он включил подборку своих любимых композиций.

Пресс-секретарь Каролина Ливитт пригласила журналистов в сад, чтобы те лично стали свидетелями тестирования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Трамп говорит, что закончил 6 или 7 войн: NYT приоткрыли завесу

Какую музыку Трамп включил в Белом доме?

Музыкальная программа началась с патриотического хита Ли Гринвуда God Bless the USA, после чего прозвучали ария Nessun dorma в исполнении Лучано Паваротти, песня Элвиса Пресли Are You Lonesome Tonight и лирический хит Джо Кокера You Are So Beautiful.

Под звуки мелодий Трамп вышел из Овального кабинета, подняв кулак и продемонстрировал обновленный сад. В течение дня из динамиков звучали и другие любимые композиции президента, среди которых была и знаменитая YMCA группы Village People.

Трамп включил музыку в Белом доме: смотрите видео

Президент хотел, чтобы я сообщила вам всем, что он тестирует динамики для лучшего события в истории Белого дома,

– заявила Ливитт, намекнув, что вскоре будет объявлено особое мероприятие.

По ее словам, Трамп управлял музыкой непосредственно с iPad, сидя в своем кабинете и параллельно проводя совещания. Она также пошутила, что первая вечеринка на новом внутреннем дворике может быть организована специально для журналистов.

Ливитт подтвердила, что желто-полосатые зонты в саду привезены прямо из поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

На вопрос, как оценивает обновление первая леди Мелания Трамп, пресс-секретарь ответила: "Я считаю, что да". Она уточнила, что изменения не коснулись предыдущего дизайна Розового сада, который Мелания инициировала еще в первый президентский срок мужа.

Ливитт также сообщила, что Трамп отказался от традиционной августовской поездки в свой клуб в Бедминстере, где обычно работал в летний период из-за ремонта в Белом доме.

Обычно это время, когда президент едет в отпуск, но не этот президент. Были обсуждения относительно того, чтобы он работал из Бедминстера несколько недель, но он решил не делать этого. Он человек с миссией. Он хочет двигаться вперед. Делать дела быстро. Он хочет ковать железо, когда горячо,

– говорит Ливитт.

Какие еще обновления Белого дома планирует Трамп?