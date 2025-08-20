Президент США Дональд Трамп випробував нову систему вуличних колонок у відреставрованому Рожевому саду Білого дому. Він увімкнув добірку своїх улюблених композицій.

Прес-секретарка Кароліна Лівітт запросила журналістів до саду, щоб ті особисто стали свідками тестування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Яку музику Трамп увімкнув у Білому домі?

Музична програма розпочалася з патріотичного хіта Лі Грінвуда God Bless the USA, після чого прозвучали арія Nessun dorma у виконанні Лучано Паваротті, пісня Елвіса Преслі Are You Lonesome Tonight та ліричний хіт Джо Кокера You Are So Beautiful.

Під звуки мелодій Трамп вийшов з Овального кабінету, піднявши кулак та продемонстрував оновлений сад. Протягом дня з динаміків лунали й інші улюблені композиції президента, серед яких була і знаменита YMCA гурту Village People.

Трамп увімкнув музику у Білому домі: дивіться відео

Президент хотів, щоб я повідомила вам усім, що він тестує динаміки для найкращої події в історії Білого дому,

– заявила Лівітт, натякнувши, що невдовзі буде оголошено особливий захід.

За її словами, Трамп керував музикою безпосередньо з iPad, сидячи у своєму кабінеті та паралельно проводячи наради. Вона також пожартувала, що перша вечірка на новому внутрішньому дворику може бути організована спеціально для журналістів.

Лівітт підтвердила, що жовто-смугасті парасолі в саду привезені прямо з маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

На питання, як оцінює оновлення перша леді Меланія Трамп, прессекретарка відповіла: "Я вважаю, що так". Вона уточнила, що зміни не торкнулися попереднього дизайну Рожевого саду, який Меланія ініціювала ще в перший президентський термін чоловіка.

Лівітт також повідомила, що Трамп відмовився від традиційної серпневої поїздки до свого клубу в Бедмінстері, де зазвичай працював у літній період через ремонт у Білому домі.

Зазвичай це час, коли президент їде у відпустку, але не цей президент. Були обговорення щодо того, щоб він працював з Бедмінстера кілька тижнів, але він вирішив не робити цього. Він людина з місією. Він хоче рухатися вперед. Робити справи швидко. Він хоче кувати залізо, коли гаряче,

– каже Лівітт.

Які ще оновлення Білого дому планує Трамп?