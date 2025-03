Почему Трамп постоянно говорит о тысячах окруженных украинских солдат, хотя даже российские пропагандисты не отыскали ни одного котла?

Есть ли логика в действиях Трампа

Есть простое объяснение – это Трамп. И все. Это все объясняет. Не надо искать черную кошку в темной комнате, а банан иногда – просто банан. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Но если искать? Если снова искать логику в действиях президента США?

Первая: Дональд Трамп поверил Владимиру Путину, который рассказал это его другу-застройщику, которого перед этим "промариновал" 8 часов ожиданием и который был уже готов поверить во все. Даже Виктор Янукович, кажется, ждал меньше. Но пусть скажет "спасибо", что Путин пришел без собаки или без Александра Лукашенко. Хотя и это не факт.

Это и хорошо и плохо одновременно. Плохо, потому что Трамп верит Путину. На слово. В любую чушь. Почему такой вариант хороший? Ну, потому что он не предусматривает никакого подвоха и хитрого плана. Почему плохо объяснять не надо. Хотя, когда у тебя Тулси Габбард – главная по разведке, то ничего хорошего с той стороны ожидать не стоит.

Вторая: Трамп не верит в эту ерунду, но говорит. Зачем ему это?

Возможно, это реакция на реакцию американского общества, которое уже с откровенным подозрением смотрит на "шашни" с Путиным. Надо показать, что Трамп и Украине помогает и вот спас десятки тысяч солдат. Чем не заявка на Нобелевскую премию?

А, возможно, Трамп прекрасно понял, что Путин его послал. Этим "я согласен на перемирие, но". Потому что даже Трамп знает, что все, что идет до "но", не считается. А там еще Путин и Си вместе поддержали Иран против Трампа. Довольно красноречиво, особенно в контексте желания оторвать Россию от Китая.

Но Трамп не может признать, что его послали. Он должен постоянно демонстрировать прогресс. Fake it till you make it (притворяйся, пока можешь – 24 Канал) – это американская культурная парадигма. Странная для нас, но нормальная для американцев. Поэтому в понедельник Трамп спасет десятки тысяч солдат и покажет, что прогресс идет. Поэтому и санкции против России усиливаются в тишине, потому что объявить об этом – означает признать причину, признать, что Кремль держит тебя за дурака.

Плохо, если спасая виртуальные тысячи украинских воинов, Трамп вернется к давлению на Украину, приближая, так сказать, переговорные позиции. Требуя дальнейших уступок. Чтобы удовлетворить Путина и спасти собственное эго Трампа и его Нобелевскую премию. А, может, еще обеспечить все те соглашения, о которых сейчас пишет западная пресса.

Но все это просто фантазии. Иногда банан – это просто банан.