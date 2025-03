Чому Трамп постійно говорить про тисячі оточених українських солдатів, хоча навіть російські пропагандисти не відшукали жодного котла?

Чи є логіка у діях Трампа

Є просте пояснення – це Трамп. І все. Це все пояснює. Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, а банан іноді – просто банан. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

Але якщо шукати? Якщо знову шукати логіку у діях президента США?

Перша: Дональд Трамп повірив Владіміру Путіну, який розказав це його другу-забудовнику, якого перед цим "промаринував" 8 годин очікуванням і який був вже готовий повірити у все. Навіть Віктор Янукович, здається, чекав менше. Але нехай скаже "дякую", що Путін прийшов без собаки чи без Алєксандра Лукашенка. Хоча і це не факт.

Це і добре і погано одночасно. Погано, бо Трамп вірить Путіну. На слово. У будь-яку нісенітницю. Чому такий варіант добрий? Ну, бо він не передбачає жодного підступу і хитрого плану. Чому погано пояснювати не треба. Хоча, коли в тебе Тулсі Габбард – головна з розвідки, то нічого доброго з того боку очікувати не варто.

Друга: Трамп не вірить у цю дурню, але каже. Навіщо йому це?

Можливо, це реакція на реакцію американського суспільства, яке вже з відвертою підозрою дивиться на "шашні" з Путіним. Треба показати, що Трамп і Україні допомагає і от врятував десятки тисяч солдатів. Чим не заявка на Нобелівську премію?

А, можливо, Трамп чудово зрозумів, що Путін його послав. Оцим "я погоджуюсь на перемир'я, але". Бо навіть Трамп знає, що все, що йде до "але", не рахується. А там ще Путін І Сі разом підтримали Іран проти Трампа. Досить красномовно, особливо в контексті бажання відірвати Росію від Китаю.

Але Трамп не може визнати, що його послали. Він має постійно демонструвати прогрес. Fake it till you make it (вдавай, поки можеш – 24 Канал) – це американська культурна парадигма. Дивна для нас, але нормальна для американців. Тому в понеділок Трамп врятує десятки тисяч солдатів і покаже, що прогрес йде. Тому і санкції проти Росії посилюються в тиші, бо оголосити про це – означає визнати причину, визнати, що Кремль має тебе за дурня.

Погано, якщо врятувавши віртуальні тисячі українських воїнів, Трамп повернеться до тиску на Україну, наближаючи, так би мовити, переговорні позиції. Вимагаючи подальших поступок. Щоб задовольнити Путіна і врятувати власне его Трампа і його Нобелівську премію. А, може, ще забезпечити всі ті угоди, про які зараз пише західна преса.

Але все це просто фантазії. Іноді банан – це просто банан.