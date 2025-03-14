Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп йде крок за кроком, реалізуючи програму Mandate for Leadership 2025, підготовлену Heritage Foundation? Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Цей системний, об'ємний документ був опублікований ще у 2024 році і є, по суті, економічною стратегією США. Що він передбачає – поговоримо далі.

Ключові кроки та рішення

Скорочення держапарату. Перекласифікація 50 000 федеральних працівників (із 2,1 мільйона станом на 2023 рік) через Schedule F для заміни на політичних призначенців (близько 2,4% скорочення).

Ліквідація/реорганізація агентств: Департамент освіти, NOAA, CFPB.

Податкова реформа: корпоративний податок з 21% до 18%.

Податок на приріст капіталу: з 20% до 15%.

Дерегуляція:

скасування 25% федеральних регуляцій.

скорочення витрат регуляторних агентств на 50 мільярдів доларів за 4 роки.

Торгівля. Протекціонізм: тарифи 10 – 20% на імпорт.

Соціальні програми. Підвищення пенсійного віку з 67 до 69 років.

Скорочення субсидій на електромобілі: 7,5 мільярда доларів.

Енергетика та безпека. Збільшення видобутку нафти та газу на 2 мільйони барелів за день (Аляска). Спрямування 10 мільярдів доларів на ядерну енергетику.

Нібито все добре.

Очікуваний економічний ефект (за авторами)

ВВП . Зростання на 1 – 2% щорічно (400 – 800 мільярди доларів до 2030 року) через зниження податків і дерегуляцію.

. Зростання на 1 – 2% щорічно (400 – 800 мільярди доларів до 2030 року) через зниження податків і дерегуляцію. Робочі місця . Створення 500 000 робочих місць у промисловості та енергетиці

. Створення 500 000 робочих місць у промисловості та енергетиці Дефіцит бюджету . Скорочення на 200 – 300 мільярдів доларів на рік через замороження витрат і реформу соціальних програм.

. Скорочення на 200 – 300 мільярдів доларів на рік через замороження витрат і реформу соціальних програм. Економія для бізнесу . 50 мільярдів доларів на рік для малого бізнесу від дерегуляції.

. 50 мільярдів доларів на рік для малого бізнесу від дерегуляції. Інвестиції . 1 трильйон доларів приватних інвестицій в енергетику та інфраструктуру за 10 років.

. 1 трильйон доларів приватних інвестицій в енергетику та інфраструктуру за 10 років. Інфляція. Змішаний ефект – протекціонізм може підвищити ціни на 2 – 3%, вільна торгівля – знизити на 1 – 2%.

Збільшення мит принесе США трильйони доларів та тисячі нових робочих місць, казав Трамп. Але! Документ абсолютно не містить інформації про можливі контрзаходи інших країн стосовно США і їхній аналіз. А вони дуже суттєві для американської економіки. Американська економіка за деякими напрямами критично залежить від поки що партнерів.

Приклади критичної залежності США

Китай

1. Критичні мінерали. США залежать від Китаю на 80% у постачанні рідкісноземельних елементів (REE), необхідних для електроніки, батарей та оборонних технологій (наприклад, винищувачів F-35). У 2023 році Китай контролював 70% світового видобутку REE.

2. Напівпровідники. Китай виробляє 60% світових кремнієвих пластин, які у чіпах.

3. США імпортують 30% компонентів для напівпровідників із КНР.

4. Фармацевтика. 80 – 90% активних фармацевтичних інгредієнтів (API) для антибіотиків та дженериків у США постачаються з Китаю.

Китай уже почав обмежувати постачання в США критичних матеріалів, що вдарить по технологічних секторах Америки.

Канада

1. Нафта. Канада постачає 52% імпорту нафти до США, що становить 30% загального споживання.

2. Природні ресурси. 60% імпорту урану для ядерної енергетики (20% електроенергії США) та 25% деревини для будівництва припадають на Канаду.

3. Тарифи США на Канаду (25% із лютого 2025 року) вже підняли ціни на бензин на 15 центів за галон.

Мексика

Робоча сила. 70% сільськогосподарських робітників на Півдні США – мігранти з Мексики, зокрема й 1,5 мільйона нелегалів. Депортація скорочує врожай на 15%.

Автомобілі. 40% імпорту автозапчастин ($90 млрд 2024 року) йдуть з Мексики завдяки USMCA (Bureau of Economic Analysis, 2024).

Тайвань

Чіпи. Тайвань виробляє 92% передових напівпровідників (<10 нм), що використовуються в американських технологіях (iPhone, військова техніка). США імпортують 70% чіпів звідти.

Актуально Європейці вважають Трампа загрозою і це призводить до унікальних наслідків

Саудівська Аравія

Нафта. Саудівська Аравія забезпечує 10% імпорту нафти США, впливаючи на глобальні ціни. Частка у загальному споживанні – 5%.

Японія та Південна Корея

Електроніка. Японія та Південна Корея постачають 25% обладнання для виробництва чіпів (ASML, Nikon) та 30% споживчої електроніки (Samsung, Sony) у США.

Тарифи США на Азію (20%) підвищують вартість електроніки на 10%, знижуючи споживчий попит на 5%

Європа (Німеччина, Франція)

Німеччина постачає 15% верстатів та промислових систем для американської промисловості. ЄС забезпечує 20% імпорту хімічних речовин (добрива, пластмаси), критичних для сільського господарства та виробництва.

Вводити загороджувальне мито на того, хто постачає критично важливі продукти для твоєї економіки – це маразм.

А тепер подивимося на заходи у відповідь

Канада: мита на американські товари

Канада 12 березня оголосила про запровадження низки митних заходів. Вони включають 25% тарифи на імпорт товарів зі США на суму 29,8 мільярда канадських доларів (20,1 мільярда доларів США), зокрема на вироби зі сталі та алюмінію.

Мексика: зустрічні мита та тарифні заходи

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення 25% мита на американські товари (обсяг поки не уточнений, але очікується 20 – 30 мільярдів доларів) у відповідь на 25% тарифи США, введені 2 лютого.

Остаточні заходи будуть озвучені 16 березня. Також розглядаються нетарифні обмеження (наприклад посилення перевірок на кордоні).

Китай: мита та обмеження на критичні матеріали

Китай відреагував запровадженням з 10 березня додаткового тарифу у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну. Також він запровадив додатковий збір у розмірі 10% на імпорт сої, сорго, свинини, яловичини, фруктів, овочів та молочних продуктів із США.

За підрахунками Reuters, зробленими на основі даних перепису населення США за 2024 рік, додаткові мита торкнуться близько 15% американського експорту до Китаю обсягом 21 мільярд доларів.

Європейський Союз: мита на сталь та алюміній

Американський 25% тариф на сталь та алюміній викликав невдоволення торгових партнерів США. Євросоюз обкладе митом імпорт на 26 мільярдів євро.

Важливо, що Трамп вже низку заходів призупинив. За словами головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро, рішення було ухвалено через шість годин після анонсу подвоєння мит. Це була відповідь на 25% податок Онтаріо на експорт електроенергії до США.

Нагадаю, що програма Трампа мала поліпшити економічні показники США, зростання ВВП до 3,5%, знизити інфляцію до 2%.

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Що буде насправді?

Попереднє моделювання ситуації за підсумками перших 30 – 40 днів Трампа показує, що все буде зовсім не так, як хоче Трамп

Можливі заходи інших країн:

ескалація тарифів: Китай може збільшити до 25%, ЄС – до 20%;

диверсифікація ланцюжків: Китай та Індія посилять зв'язки з Росією, використовуючи юань та рубль;

фінансові системи: збільшення частки золота у резервах;

торгові блоки: ЄС та Китай можуть створити альянси, які виключають США.

Почнеться дедоларизація. Частка долара у міжнародних розрахунках та резервах центральних банків, ймовірно, знизиться на 2 – 5% за три роки, з 59% до 54 – 57% у резервах та з 59,5% до 55 – 57% у транзакціях, через торгові війни та дедоларизацію.

До чого це призведе для США

Експорт США може скоротитися на 200 – 300 мільярдів, що, ймовірно, уповільнить зростання ВВП на 1 – 2% щорічно.

Інфляція. Зростання на 2 – 3% через тарифи та зростання зарплат. Прогноз: 4 – 5% щорічно.

ВВП. Зниження зростання на 1 – 2% через зниження експорту та трудовий дефіцит. Прогноз ВВП: 0 – 1% щорічно. Майже нуль!

Борг США. Дефіцит 5% ВВП, борг до 2027 року – 38,28 трильйона доларів, борг/ВВП 133%.

Який вам такий ефект?

Крім того, зниження попиту на долар призведе до зниження його вартості. Це, своєю чергою, може призвести до незначного зростання експорту, але при цьому зробить американців біднішими.

Висока інфляція призведе до підвищення ставки ФРС та зростання вартості кредитів: корпоративних, іпотечних, споживчих та на освіту. ФРС, ймовірно, підніме облікову ставку до 6 – 7% для боротьби з інфляцією 4 – 5%, що збільшить вартість кредитування для домогосподарств та корпорацій на 1% – 2%.

Зростання вартості кредитування, ймовірно, уповільнить американську промисловість, знижуючи інвестиції та збільшуючи витрати.

Фондовий ринок, ймовірно, продовжить падіння на 15 – 20% через високі ставки та економічну невизначеність. Нагадаю, що він вже втратив 4 трильйони доларів. Ділові настрої погіршаться, а інвестори можуть втратити довіру до американських цінних паперів, віддаючи перевагу облігаціям або золоту.

Що буде з кредитами населенню?

Кредитні картки: ставки зростуть на 2 процентні пункти, до 22%.

Іпотека (30 років, зараз 6% при 10-річних казначейських облігаціях 4%) може збільшитися на 1 – 2%, до 7 – 8%, якщо дохідність 10-річних облігацій зросте з 4% до 5 – 5,5%.

Автокредити: зростання з 7% до 9%.

Студентські кредити: федеральні ставки фіксовані, але приватні можуть зрости на 1 – 2%.

Вплив на промисловість США

Висока вартість кредитування, ймовірно, знизить інвестиції в капітальні витрати на 10 – 15%, оскільки компанії уникатимуть дорогих позик. Витрати виробництва збільшаться на 5 – 10% через зростання відсоткових витрат, особливо для компаній зі змінною ставкою боргу.

Потенційне скорочення робочих місць на 100 – 200 тисяч у промисловості через уповільнення зростання, особливо в секторах, що залежать від експорту (автомобілі, електроніка).

Вплив на фондовий ринок

1. Ділові настрої, ймовірно, погіршаться, індекс ISM Manufacturing може впасти з 50 до 45 – 47, відображаючи зниження замовлень.

2. Інвестори можуть втратити довіру до американських цінних паперів, збільшуючи попит на золото та казначейські облігації.

3. Геополітичні ризики (торгові війни) посилять невизначеність, що може призвести до відпливу капіталу зі США на 5 – 10%.

Це, звичайно, не "записки параноїка", але від таких прогнозів навіть мені не по собі.

У результаті США вийдуть з такими показниками на нульове зростання ВВП. Падіння обсягів зовнішньої торгівлі негативно вплине на країни-партнери – Мексику, Канаду, Китай, ЄС – економіки яких і так не в найкращому стані.

Боюся, ми стоїмо на порозі "великого шухера", вибачте – нової великої кризи, породженої "слоном Трампом у посудній лавці світової економіки", яка накриє світ у 2026 році.

А поки що спостерігаємо за наростальним хаосом, чекаємо на замороження війни на кращих для нас умовах, готуємося до світової кризи, виробляємо власні системи ППО, ракети, дрони і готуємося до нової навали "орди", криза накриє і їх. Війна, як ми пам'ятаємо, є одним із інструментів подолання кризи і підняття рівня підтримки електорату.