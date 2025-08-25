Трансформация Главного управления разведки под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова стала одним из важнейших элементов устойчивости Украины.

Об этом говорится в материале "Украинская разведка прокладывает путь для Запада" влиятельного американского консервативного медиа Newsmax, информирует 24 Канал.

"Устойчивость Украины – военная, политическая и психологическая – шокировала мир. Одним из важнейших, но наименее обсуждаемых элементов этой устойчивости стала трансформация ГУР Украины под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. За несколько месяцев до вторжения он был одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые публично предупреждали о предстоящем нападении – предупреждения, которые многие отвергали как панику. История доказала его правоту", – констатируется в статье.

Там также отмечается, что с момента принятия командования Буданов превратил ГУР в гибридные силы, способные проводить высокорискованные операции, наносить удары на дальние расстояния и формировать поле боя в нескольких сферах.

Это было проверено в начале войны, когда подразделения ГУР отбили российское воздушное наступление на аэропорт "Гостомель". Если бы эта операция провалилась, российские войска могли бы окружить Киев в первую неделю.

Буданов подготовился, создав специальные подразделения, такие как "Кракен", "Шаман" и "Артан", и организовав партизанские сети в оккупированных регионах. Он также руководил Международным легионом, который привлек к борьбе тысячи иностранных добровольцев,

– говорит автор материала.

Он напомнил, что Буданов лично возглавлял боевые действия, участвуя в таких операциях, как освобождение Русской Лозовой вблизи Харькова.

"Его лидерские качества принесли ему чрезвычайное доверие: он постоянно входит в тройку самых уважаемых деятелей Украины. В стране, где политические предпочтения быстро меняются, это большое достижение. Его независимость и готовность высказывать свое мнение не всегда делали его популярным среди политического истеблишмента Киева, но его защита институциональной целостности – особенно в обороне антикоррупционных органов – подчеркнула его убеждение, что для победы нужно больше, чем успех на поле боя", – пишет американское СМИ.

По словам автора, партнерство между США и Украиной уже изменило поле боя, и пример ГУР показывает, как устойчивая американская поддержка – разведка, технологии и материальная помощь – превращается в ощутимые результаты в борьбе против России. Дальнейший путь должен базироваться на этом фундаменте.

Еще до выборов 2016 года Буданов отмечал, что Украина будет сотрудничать с любой партией, которая займет Белый дом. Он верит в Америку и в партнерство как ключ к победе. Этот дух двухпартийности сейчас чрезвычайно важен. Америка должна продолжать мыслить масштабно, действовать быстро и смотреть далеко вперед. Именно так Украина победит, а Запад обеспечит свое будущее,

– резюмируется в статье.